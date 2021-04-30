



من كم لون يتكون قوس قزح؟.. تعرف على اجابة سؤال برنامج "مهيب ورزان" على MBC مصر





من كم لون يتكون قوس قزح؟.. أحد الأسئلة الواردة بالحلقة الـ17 من برنامج "مهيب ورزان"، الخاص بالمسابقات والمذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، الذي بدأ يشغل بال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعليه شغل مساحة من البحث عبر "جوجل".





من كم لون يتكون قوس قزح؟

وقبل الحديث عن "من كم لون يتكون قوس قزح؟".. يجب معرفة أن قوس قزح، يظهر بالسماء عقب سقوط الأمطار مباشرة، وتعد ظاهرة فيزيائية طبيعية نتيجة انعكاس وانكسار ضوء الشمس عن طريق قطرات ماء المطر.





وحول سؤال "من كم لون يتكون قوس قزح؟"، فهو عبارة عن 7 ألوان على شكل نصف دائرة، وحول تسلسل الألوان فيظهر من الخارج اللون الأحمر ثم البرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسجي.





وجدير بالذكر أن في الحلقة السابقة من برنامج "مهيب ورزان" المعني بالمسابقات والمذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، كان هناك سؤال شغل بال الجميع وتصدر قائمة التريندات بموقع البحث الشهير "جوجل"، ونصه هو "في أي قارة تقع جزر المالديف؟".





وحول الإجابة على سؤال "في أي قارة تقع جزر المالديف؟"، يوضح أن جزر المالديف في قارة آسيا جنوب غرب دولتي سريلانكا والهند، فضلا عن إنها تتبع الديانة الإسلامية، ومساحتها تبلغ نحو 298 كيلو مترا مربعا تقريبًا.



