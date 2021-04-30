ليفربول يستقر على بديل صلاح

كشف مجموعة من التقارير الصحفية، عن تفكير نادي ليفربول الإنجليزي في إيجاد بديل لرحيل محمد صلاح لاعب الفريق نهاية الموسم.









وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن يورغن كلوب مدرب الفريق ، قدد حدد اللاعب البديل، في حال رحيل أحد المهاجمين المصري محمد صلاح أو السنغالي عن صفوف ليفربول، والذي يهيئ نفسه لاحتمال بيع نجمه محمد صلاح الذي سبق له الاعتراف في تصريحات صحفية، بأنه لا يمانع اللعب لناد آخر، في إشارة إلى أحد قطبي الكرة الإسبانية، ريال مدريد وبرشلونة، لذا وضع الإنجليزي جادون سانشو جناح بوروسيا دورتموند، على رأس اهتماماته خلال الصيف المقبل.









وتابعت الصحيفة في تقرير لها، أن يورغن كلوب المدير الفني طالب إدارة "للريدز" بفتح باب المفاوضات مع سانشو، كونه أفضل من يحل محل صلاح، مشيرة إلى أن ليفربول لن يضع العراقيل أمام نجمه المصري في حال رغبته في الرحيل، طالما أنه وجد البديل المناسب.





وأضافت الصحيفة الألمانية أن العقبة الوحيدة أمام ليفربول ليفربول لإتمام التعاقد مع سانشو هو كيفية توفير مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني على الاقل، وهو ما سيكون صعبا في ظل الظروف المادية الحالية للنادي والخسائر التي لحقت به بسبب تفشي فيروس كورونا.







