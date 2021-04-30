فتحي ندا: زيادة معاش نقابة الرياضيين انجاز والقادم أفضل





نجح مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الرياضية في تحقيق انجاز علي أرض الواقع ومطلب عادل ايضا لجميع الأعضاء أصحاب المعاشات وتحقيق المعادلة الصعبة في زيادة قيمة المعاشي النقابي الي 100جنيه بدء من يناير 2021 بدلا من 60جنيها لاسعاد مايقرب من 13ألف عضو وبقيمة اجمالية تتخطي 15مليون جنيه خلال العام وذلك في ضوء حرص مجلس النقابة برئاسة النقيب العام الدكتور فتحي ندا علي استمرار مساعي تحسين أوضاع اعضائها خلال الفترة القادمة.





من جانبه أكد الدكتور فتحي ندا أن قرار زيادة معاش نقابة الرياضيين مع توفير المبالغ المالية يعد احد أعظم قرارات مجلس النقابة العامة في هذا التوقيت والذي يعكس حجم الاهتمام بتحسين اوضاع اصحاب المعاشات لافتا أن القادم سيكون افضل حيث يمتلك مجلس النقابة خطة طموحه يتم تنفيذها وفق جدول زمني محدد لمزيد من ازدهار النقابة وتطوير خدماتها مستقبلا.





قال ندا في السابق كان العضو يصرف معاشه النقابي بعد خروجه على المعاش بـ4 أو 5 سنوات بحيث يتم محاسبته بأثر رجعي وجدولة قيمة معاش الخمس سنوات ودفعها له بالقسط كل 3 أشهر وهذا النظام تم نسفه و تغير تمامًا.



