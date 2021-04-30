Advertisements

فتحي ندا: زيادة معاش نقابة الرياضيين انجاز والقادم أفضل

الجمعة 30/أبريل/2021 - 04:37 م
بوابة الفجر
Advertisements

نجح مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الرياضية في تحقيق انجاز علي أرض الواقع ومطلب عادل ايضا لجميع الأعضاء أصحاب المعاشات وتحقيق المعادلة الصعبة في زيادة قيمة  المعاشي النقابي الي 100جنيه بدء من يناير 2021  بدلا من 60جنيها لاسعاد مايقرب من 13ألف عضو  وبقيمة اجمالية تتخطي 15مليون جنيه خلال العام وذلك في ضوء حرص مجلس النقابة برئاسة النقيب العام الدكتور فتحي ندا  علي  استمرار مساعي تحسين أوضاع  اعضائها خلال الفترة القادمة.

من جانبه أكد الدكتور فتحي ندا أن قرار زيادة معاش نقابة الرياضيين مع توفير المبالغ المالية  يعد احد أعظم قرارات مجلس النقابة العامة في هذا التوقيت والذي يعكس حجم الاهتمام بتحسين اوضاع اصحاب المعاشات لافتا أن القادم سيكون افضل حيث يمتلك مجلس النقابة خطة طموحه يتم تنفيذها  وفق جدول زمني محدد لمزيد من ازدهار النقابة وتطوير خدماتها مستقبلا.

قال ندا  في السابق كان العضو يصرف معاشه النقابي بعد خروجه على المعاش بـ4 أو 5 سنوات  بحيث يتم محاسبته بأثر رجعي وجدولة قيمة معاش الخمس سنوات  ودفعها له بالقسط كل 3 أشهر وهذا النظام تم نسفه و تغير تمامًا.

أوضح النقيب العام للمهن الرياضية أن العضو يتقاضى معاشه مباشرة وبشكل منتظم فور إحالته إلى المعاش  بالإضافة أيضاً إلى ارتفاع قيمة المعاش من 40 إلى 60 ثم 100جنيهًا مع تحقيق كافة الاشتراطات التي تطلبها هذا الأمر في ضوء دراسة وتقرير الخبير الاكتواري.

أخبار تهمك

مواجهات نارية.. تعرف على نتيجة قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 23 دقيقة

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل بشكل نهائي

منذ يوم

عاجل - الزمالك يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 19 ساعة

استشاري طب وقائي يكشف الحل الوحيد لوقف زيادة إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف مفاجأة بشأن "الشناوي"

منذ حوالي 6 ساعات

في بيان رسمي.. باريس سان جيرمان يعلن عن حجم إصابة نجم الفريق

منذ نصف ساعة

قرار عاجل من المترو بسبب حرارة الجو

منذ ساعتين

عاجل - الزمالك يوقع عقوبة على ثنائي الزمالك بعد تراشقهم بالألفاظ

منذ ساعة

بشكل رسمي.. ريال مدريد يضم صفقة الماتادور

منذ 34 دقيقة

عاجل.. محافظ القاهرة يأمر بغلق الحدائق والمنتزهات خلال أعياد شم النسيم

منذ ساعتين و 22 دقيقة

موعد عودة علي معلول للمشاركة مع الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل- تعرف على نتيجة قرعة مواجهات ربع نهائي كأس الكونفدرالية

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من ضم صفقة مدوية

منذ أقل من ساعتين

عاجل- مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 26 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:55 م

بشكل رسمي.. ريال مدريد يضم صفقة الماتادور

قرار عاجل من المترو بسبب حرارة الجو

03:29 م

عاجل- تعرف على نتيجة قرعة مواجهات ربع نهائي كأس الكونفدرالية

02:27 م

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

10:20 ص

استشاري طب وقائي يكشف الحل الوحيد لوقف زيادة إصابات كورونا (فيديو)

01:11 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى