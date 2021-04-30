محافظ القليوبية يستقبل رئيس هيئة الأبنية التعليمية (صور)





وكما تضمنت أعمال التطوير رفع كفاءة قاعة الاجتماعات الكبرى، لتواكب حجم العمل أثناء الاجتماعات الهامة، وتزويدها بكافة الأجهزة الإلكترونية الحديثة من شاشات عرض ووسائل اتصال، لسهولة العمل في الحكومة الإلكترونية.



وحاليا يتم أعمال تطوير الواجهه الخارجية لمبنى الديوان العام ليتم إنشائها من مادة الكلادينج بحيث تظهر بشكل جمالي وحضاري يليق بأبناء المحافظة.

استقبل عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، بمكتبه بديوان عام المحافظة اللواء يسري عبد الله رئيس هيئة الأبنية التعليمية، وذلك لمناقشة إقامة مصاعد للعاملين والمترددين على مبنى ديوان عام المحافظة.حضر الاجتماع المهندسة هالة شندي مدير عام الأبنية التعليمية، والمهندس ياسر مرعي مدير عام الشئون الهندسية، والمهندس طلعت سلطان مدير مركز معلومات الشبكات الأرضية.وجرى تفقد المواقع المقترحة لإقامة المصاعد، والتي تأتي في إطار خطة تطوير الديوان العام للمحافظة تيسيرا على العاملين والمواطنين المترددين على المبنى.ومن الجدير بالذكر أنه قد حدثت أعمال تطوير بمبنى الديوان العام اشتملت على بناء طابقين علويين لاستيعاب الإدارات المستحدثة والتي تم إنشاؤها في الفترة الأخيرة مثل وحدة المتغيرات المكانية ووحدة GPS وإدارة تكنولوجيا المعلومات.