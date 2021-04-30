حبيبة حسام لاعبة الجمباز بالاهلي حصلت على 45ميدالية في بطولات الجمهورية ..واحلم باللعب َ في اولمبياد باريس 2024













تغلبت حبيبة حسام لاعبة الجمباز تحت 13سنة على إصابتها بكسرفي الذراع بعد أن أصيبت في احدى البطولات وأكد الطبيب المعالج والمدير الفني وريئس جهاز الجمباز بالنادي الأهلي د محمدفؤاد ان حبيبة ستاخذ راحة موسم وتعود للبطولات

ولكنها بروحها وعزمها وحبها للعبة عادت بأقصى سرعة لممارسة الجمباز

..وحصلت بطلة الاهلي على 45ميدالية متنوعة في بطولات الجمهورية منذ ممارسة اللعبة تحت 7و8و9و10و11و12و13سنة في بطولات منطقة القاهرة والجمهورية

..وكانت اخر بطولة حصلت فيها على 6ميداليات في كل الاجهزة المتوازي وحصان القفز والأرضي والعقلةوبيم واول فردي عام

ولقد قالت حبيبة ان احسن شيئ فى حياتى حتى الان هو تكريمي من الكابتن محمود الخطيب ريئس النادي الأهلي الموسم الماضي واتمنى ان يتكرر هذا العام ، ولقد حصلت على وعد من رئيس اتحاد الجمباز بالانضمام الي المنتخب خلال القادمة، اما بالنسبة لمثلي الأعلى في الجمباز فهى سيمون بيل بطلة أمريكا والاولمبياد

، ووالداتي دائما تحرص على متابعتي في كل شي التغذية والتدريب وتقف معي في شي ولها الفضل الأول والأخير بعد ربنا سبحانه وتعالي

واستطردت اللاعبة فى الحديث قائلة .. دائما احافظ على مواعيد تدربياتي واسمع كلام مدربين ولي برنامج تغذية احافظ عليه حسب تعليمات الجهاز الفني