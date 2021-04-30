بالصور.. محافظ القليوبية يوجه بإزالة بناء مخالف بقرية كفر عطالله ببنها

أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، جولة ميدانية مفاجئة بمركز ومدينة بنها، لمتابعة مخالفات البناء التي جرى رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية والتي ترصد أي متغير على الأرض بشكل فوري لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبي المخالفة، لمنع البناء العشوائي والتعدي على الأرض الزراعية والبناء بدون ترخيص.



وشهد الهجان إزالة مبني دور أرضي على مساحه 140 مترا، بالطوب السويسي، بحوض أرديمة، بقريه كفر عطالله.



ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب المخالفة، وعمل محضر له والتحويل إلى النيابة العسكرية، مؤكدا أن وحدة المتغيرات المكانية بالمراكز والمدن والأحياء، ترصد المخالفات بشكل فوري ولن يتم التهاون مطلقا مع أي مخالف.



وشدد على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدي على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا، للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.