ادعية رمضان 2021 | ننشر دعاء اليوم الثامن عشر من رمضان 2021.. " اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ صُحْبَةَ الْكِرَامِ وَ مُجَانَبَةَ اللِّئَامِ" (دعاء 18 رمضان 2021)





يبحث العديد من المواطنين عن أدعية لترديدها في شهر رمضان الكريم، ومنها دعاء اليوم الثامن عشر من رمضان 2021، حيث نقدم لكم متابعينا الكرام عددا من الأدعية التي ثبت صحتها عن رسول الله صلي الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام.





وعن دعاء اليوم الثامن عشر من رمضان 2021. فعن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: «اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ رَحْمَةَ الْأَيْتَامِ، وَإِطْعَامَ الطَّعَامِ، وَإِفْشَاءَ السَّلَامِ، وَارْزُقْنِي فِيهِ صُحْبَةَ الْكِرَامِ وَ مُجَانَبَةَ اللِّئَامِ، بِطَوْلِكَ يَا أَمَلَ الْآمِلِينَ».





وبخصوص ثواب دعاء اليوم 18 من رمضان 2021، فإن مَنْ دَعَا بِهِ رُفِعَ عَمَلُهُ بِعَمَلِ أَلْفِ صِدِّيقٍ، وذلك يحرص العديد من المسلمين عن الدعاء في شهر رمضان المبارك.





دعاء اليوم الثامن عشر من رمضان 2021

وفيما يتعلق دعاء اليوم الثامن عشر من رمضان 2021، فإن هناك بعض الأدعية يجب على المسلم ترديدها ومنها: «اللهم نبهني فيه لبركات أسحاره، ونور قلبي بضياء أنواره، وخذ بكل أعضائي إلى اتباع آثاره، يا منور قلوب العارفين»، وذكر ثواب هذا الدعاء حيث قيل «إن من دعى به أعطى ثواب ألف نبي».





دعاء 18 عشر من رمضان 2021

كما يستحب قول هذه الأدعية في شهر رمضان بشكل عام ومنها: «اللهمَّ إني أعوذُ بك من فتنةِ النارِ، وعذابِ النارِ، وفتنةِ القبرِ، وعذابِ القبرِ، ومن شرِّ فتنةِ الغِنى، ومن شرِّ فتنةِ الفقرِ، وأعوذُ بك من شرِّ فتنةِ المسيحِ الدَّجَّالِ، اللهمَّ اغسِلْ خطايايَ بماءِ الثَّلجِ والبَرَد، ونقِّ قلبي من الخطايا كما نقَّيْتَ الثوبَ الأبيضَ من الدَّنَسِ، وباعِدْ بيني وبين خطايايَ كما باعدتَ بينَ المشرقِ والمغربِ، اللهمَّ فإني أعوذُ بك من الكسَلِ والهرَمِ والمأْثَمِ والمغْرمِ، و اللهمّ أعوذُ برضاك من سخطِك، وبمعافاتِك من عقوبتِك، وأعوذُ بك منك لا أُحْصى ثناءً عليك أنت كما أثنيتَ على نفسِك».





ادعية مستحبة في رمضان 2021

وهناك العديد من الأدعية أيضا يمكن ترديدها في كل يوم وليس فقط دعاء اليوم الثامن من رمضان 2021، فيمكن أيضا قول دعاء: «اللَّهُمَّ لَا تَخْذُلْنِي لِتَعَرُّضِ مَعَاصِيكَ، وَأَعِذْنِي مِنْ سِيَاطِ نَقِمَتِكَ وَمَهَاوِيكَ‏، وَ أَجِرْنِي مِنْ مُوجِبَاتِ سَخَطِكَ، بِمَنِّكَ وَأَيَادِيكَ يَا مُنْتَهَى رَغْبَةِ الرَّاغِبِينَ، اللّهُمَّ أعِنّي فيهِ عَلى صِيامِهِ وَقِيامِهِ، وَجَنِّبني فيهِ مِن هَفَواتِهِ وآثامه، وَارْزُقني فيهِ ذِكْرَكَ بِدَوامِهِ، بِتَوْفيقِكَ يا هادِيَ المُضِّلينَ، اَللّهُمَّ طَهِّرْني فيهِ مِنَ الدَّنسِ وَالْأقْذارِ، وَصَبِّرْني فيهِ عَلى كائِناتِ الْأَقدارِ، وَوَفِّقْني فيهِ للتقي وَصُحْبَةِ الْأبرارِ بِعَوْنِكَ يا قُرَّةَ عَيْن الْمَساكينِ».



