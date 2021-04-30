القبض على حازم.. تفاصيل وملخص مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 17

مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 17 .. اشتعلت الأعمال الدرامية المعروضة في شهر رمضان 2021 المبارك، حيث زادت الحداث حدة، وتكشفت أمور ومفاجآت كبيرة مع توالي الحلقات.





مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 17 يتصدر





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بدأت أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 17 بذهاب محمد ممدوح الذي يقوم بدور "حازم" إلى المطار استعدادا للسفر إلى أمريكا، وبعد فحص جواز السفر تم القبض عليه بسبب قرار منعه من السفر وتم اقتياده لقسم الشرطة.





أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 17





وعلى الفور ذهبت عائشة بن أحمد إلى سيد رجب لإخباره بالقبض على "حازم" بسبب تصفير حسابه بالبنك، ليخبرها بأنه السبب في ذلك، وعنفته وهددته بأنه إذا لم يتدخل لإخلاء سبيله ستتركه.





تفاصيل مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 17





واشتعلت أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 17 حيث استدعت "أمينة" محاميا وذهبت إلى قسم الشرطة لكى يطلع على قضية "حازم" وتحاول إخلاء سبيله.





ملخص مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 17





جلست عائشة خلال مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 17 مع "حازم" وأخبرته بأنها ستترك "بدر" وستجلس بأحد الفنادق لحين سفرها إلى باريس، وطمأنته بعدم القلق وأخبرته بأنها لن تسافر حتى تطمئن عليه الأول.





اشتعال أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 17





كما تضمنت أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 17 حضور "شامبا" إلى قسم الشرطة وهنأه على رجوع "هنا" وطفلهما "إبراهيم"، ليكون الخبر بمثابة مفاجئة كبيرة له ويطلب من المحامى الخروج ولكنه أخبره بأنه لا يجوز الآن ويجب الانتهاء من كافة الإجراءات.





أحداث مسلسل لعبة نيوتن





وتدور أحداث مسلسل "لعبة نيوتن" الذي عرضت حلقته 17 يوم أمس، حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان.





أبطال مسلسل لعبة نيوتن





وتقوم النجمة منى زكي ببطولة مسلسل "لعبة نيوتن" ويشاركها الفنان محمد فراج، ومحمد ممدوح، وسيد رجب، وعائشة بن أحمد، ومايان السيد، وأسامة الهادي.



