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ختام الجمعة العظيمة بالكاتدرائية المرقسية

الجمعة 30/أبريل/2021 - 04:46 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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اختتمت منذ قليل بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية صلوات الجمعة العظيمة التي تحتفل بها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر وبلاد المهجر اليوم.

واختتم قداسة البابا تواضروس الثاني في الكنيسة الكبرى بالكاتدرائية صلوات اليوم الكبير الذي يعد أحد أهم المناسبات الكنسية على الإطلاق.

شارك في الصلوات عدد من الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة، وخورس الكلية الإكليريكية بقيادة الأرشيدياكون إبراهيم عياد إلى جانب عدد محدود من الشعب.
وشهدت عمليات دخول الكاتدرائية والخروج منها والصلاة داخل الكنيسة إجراءات احترازية مشددة حيث تولى فريق الكشافة التابع للكاتدرائية، تطبيق عدد من الخطوات الوقائية حيال المشاركين في الصلاة بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.

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