12 فاكهة وخضروات في الصدارة.. كيف ارتفعت صادرات مصر الزراعية؟

يعد قطاع الزراعة أحد أهم القطاعات الحيوية، التى توليها الدولة المصرية اهتماما كبيرا، وتعمل على النهوض بها، نظرا لما يمثله هذا القطاع من أهمية بالغة فى سد احتياجات مصر من الغذاء، وتصدير الفائض عن حاجتها للخارج، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى بشكل عام.



فمنذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر، فى شهر يونيو من عام 2014، استطاع النهوض بالقطاع الزراعى، ووضع مصر على طريق النهضة الزراعية، وكان ذلك بفضل جهود القيادة السياسية والحكومة المصرية فى إنجاز عدد كبير من المشروعات الزراعية، واستصلاح الأراضى، التى انعكست على زيادة المحاصيل المختلفة من الخضروات والفواكه.



ومن بين أهم المشروعات الزراعية التى شهدتها مصر فى عهد الرئيس السيسى، مشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروعات الصوب الزراعية الكبرى، ومشروع المليون رأس ماشية، وإحياء مشروع البتلو، والمشروعات الكبرى التى تحققت فى مجال تنمية الثروة السمكية لسد الفجوة الغذائية، بالإضافة إلى تقديم كل أشكال الدعم للفلاح، إيمانا بدوره فى حفظ أمن مصر الغذائى.



وقد انعكست تلك المشروعات، وتلك الجهود التنموية بشكل إيجابى على قطاع الزراعة، كما ساهمت فى تحقيق النهضة الزراعية، حتى ارتفع حجم صادرات مصر الزراعية، ما يعد دليلا على جودة المنتج الزراعى المصرى، وزيادة الطلب عليه عالميا.





وارتفعت صادرات مصر الزراعية، خلال الفترة من يناير الماضى، حتى 27 أبريل الحالى، إلى أكثر من 2.7 مليون طن.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" 12 نوعا من الفاكهة والخضروات التى جات فى مقدمة صادرات مصر الزراعية:



أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 2.7 مليون طن حتى الآن.



جاء ذلك، فى تقرير حول الصادرات الزراعية، تلقاه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، من الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بشأن إجمالى صادرات مصر الزراعية، خلال الفترة من 1 يناير الماضى، وحتى 27 أبريل الحالى.



وأشار التقرير أن صادرات مصر الزراعية بلغت مليونين، و721 ألفا، و403 أطنان من المنتجات الزراعية، بزيادة قدرها حوالى 150 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضى.



وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية، عن هذه الفترة، الموالح، والبطاطس، والبصل، والفراولة، والرمان، والبطاطا، والفاصوليا، والبنجر، والجوافة، والالفلفل، والمانجو، والثوم، على النحو التالى:



- جاءت الموالح فى مقدمة صادرات مصر الزراعية، فبلغ إجمالى صادراتها الزراعية مليونا، و444 ألفا، و95 طنا.



- جاءت البطاطس فى المركز الثانى من صادرات مصر الزراعية، فبلغ إجمالى صادراتها 485 ألفا، و503 أطنان بطاطس.



- احتل البنجر المركز الثالث من صادرات مصر الزراعية، فبلغ إجمالى صادراته 165 ألفا، و143 طنا.



- جاء البصل فى المركز الرابع من صادرات مصر الزراعية، فبلغ إجمالى صادراته 60 ألفا، و628 طنا.



- حلت الفراولة فى المركز الخامس من صادرات مصر الزراعية، فبلغ إجمالى صادراتها 18 ألفا، و668 طنا.



- جاءت البطاطا فى المركز السادس من صادرات مصر الزراعية، فبلغ إجمالى صادراتها 18 ألفا، و396 طنا.



- احتلت الفاصوليا المركز السابع من صادرات مصر الزراعية، فبلغ إجمالى صادراتها 13 ألفا، و455 طنا.



- جاء الثوم فى المركز الثامن من صادرات مصر الزراعية، فبلغ إجمالى صادراته 10 آلاف، و945 طنا.



- حصلت الجوافة على المركز التاسع من صادرات مصر الزراعية، فبلغ إجمالى صادراتها 7 آلاف، و767 طنا.



- جاء الرمان في المركز العاشر من صادرات مصر الزراعية، فبلغ إجمالى صادراته 6 آلاف، و505 أطنان.



- حصل الفلفل على المركز الحادى عشر من صادرات مصر الزراعية، فبلغ إجمالى صادراته 4 آلاف، و335 طنا.



- وجاءت المانجو فى المركز الثانى عشر والأخير من صادرات مصر الزراعية، فبلغ إجمالى صادراتها 369 طنا.