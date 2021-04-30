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لعبة نيوتن ١٧ | تابع ملخص واحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل لعبة نيوتن.. "القبض على "حازم" و "أمينة" تحضر له محاميا

الجمعة 30/أبريل/2021 - 04:45 م
لعبة نيوتن ١٧
لعبة نيوتن ١٧
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لعبة نيوتن ١٧ | تابع ملخص واحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل لعبة نيوتن.. "القبض على "حازم" و "أمينة" تحضر له محاميا

شهدت أحداث لعبة نيوتن ١٧، للنجمة منى زكى، والذى يعرض في تمام الساعة 8 مساءًا على قناة Dmc، ذهاب "حازم" محمد ممدوح إلى المطار استعدادا للسفر لأمريكا، وبعد فحص جواز السفر تم القبض عليه بسبب قرار منعه من السفر وتم اقتياده لقسم الشرطة.

وفي احداث لعبة نيوتن ١٧، ذهبت "أمينة" عائشة بن أحمد الى "بدر" سيد رجب لإخباره بأن الشرطة ألقت القبض على "حازم" بسبب تصفير حسابه بالبنك، ليخبرها بأنه السبب في ذلك، وعنفته وهددته بأنه إذا لم يتدخل لإخلاء سبيله ستتركه وتذهب هى أيضا.

واصطحبت "أمينة" عائشة بن أحمد محاميا وذهبت إلى قسم الشرطة لكى يطلع على قضية "حازم" محمد ممدوح ومحاولة إخلاء سبيله، وجلست مع "حازم" وأخبرته بأنها ستترك "بدر" وستجلس بأحد الفنادق لحين سفرها إلى باريس، وطمأنته بعدم القلق وأخبرته بأنها لن تسافر حتى تطمئن عليه الأول.

وحضر "شامبا" أسامة الهادى، إلى قسم الشرطة وهنأه على رجوع "هنا" وطفلهما "إبراهيم"، ليكون الخبر بمثابة مفاجئة كبيرة له ويطلب من المحامى الخروج ولكنه أخبره بأنه لا يجوز الآن ويجب الانتهاء من كافة الإجراءات، واتصل على "يارا" مايان السيد شقيقة "هنا" من هاتف "شامبا" وسألها "حازم" هل عادت "هنا"، لتنتهى الحلقة في اطار تشويقى لما تحمله الحلقة المقبلة.

قصة مسلسل لعبة نيوتن 
تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

لعبة نيوتن ١٧
مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.

لعبة نيوتن ١٧ | تابع ملخص واحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل لعبة نيوتن.. "القبض على "حازم" و "أمينة" تحضر له محاميا

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