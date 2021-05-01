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من السبت إلى الخميس.. ظواهر جوية يحذر منها خبراء الأرصاد

السبت 01/مايو/2021 - 07:15 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد عوده
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موجة حارة يعقبها انخفاض فى درجات الحرارة.. هكذا تبدو الأحوال الجوية، خلال الفترة الأخيرة، إذ شهدت مصر موجات حارة، ارتفعت على إثرها درجات الحرارة بشكل ملحوظ، لكنها سرعان ما تنكسر، بعد انخفاض درجات الحرارة، وعودتها إلى معدلاتها الطبيعية.

ويؤكد خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ما تشهده مصر من سمات فصل الربيع، الذي يشهد تذبذبات عدة في درجات الحرارة، اتفاعا وانخفاضا، وهو ما يستوجب عدم التسرع وتخفيف الملابس، إلا بعد الإعلان رسميا عن استقرار الحوال الجوية، وبدء فصل الصيف، لتلافي الإصابة ببعض الأمراض نتيجة التغيرات التي تطرأ على حالة الطقس إذا ما تم تخفيف الملابس، أو ارتداء الملابس الصيفية مبكرا.

وعلى مدى الأسبوع المقبل، يحذر خبراء الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على جميع الأنحاء، بالإضافة إلى نشاط الرياح على عدد من المدن والمحافظات، لكن تشهد مصر انخفاضا في درجات الحرارة، على شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى، اعتبارا من يوم الخميس المقبل، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، معتدل ليلا على جميع الأنحاء.

وتسعترض "الفجر" لمتابعيها حالة الطقس، وفق آخر تحديث لبيان الظواهر الجوية، خلال الفترة من يوم السبت 1 مايو 2021، وحتى يوم الخميس 6 مايو 2021، الذى أعلنت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية:

اعتبارا من اليوم السبت، يسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على جميع الأنحاء، وتكون حالة الطقس كما يلي:

يوم السبت 1 مايو 2021:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

يوم الأحد 2 مايو 2021:
نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

يوم الإثنين 3 مايو 2021:
نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء.

يوم الثلاثاء 4 مايو 2021:
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

يوم الأربعاء 5 مايو 2021:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، على فترات متقطعة.

واعتبارا من يوم الخميس المقبل، تنخفض درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، معتدل ليلا على جميع الأنحاء، وتكون حالة الطقس كما يلي:

يوم الخميس 6 مايو 2021:
- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء، على فترات متقطعة.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وأكدت الهيئة أنه يتم تحديث تنبؤات الطقس بشكل يومى.

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