مريم أمين لـ"الفجر الفنّي": "ملوك الجدعنة" حقق حلمّي بالتمثيل

استطاعت الإعلامية مريم أمين، أن تلفت أنظار المشاهدين بأدائها التمثيلي الأكثر من رائع في أو عمل درامي لها من خلال مسلسل "ملوك الجدعنة"، بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان، حيث تجسد شخصية تدعى "دينا" وهي إمرأة ثرية ومتزوجة من الفنان عمرو عبدالجليل "زاهي العتال".

وأعربت "مريم أمين" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، عن سعادتها بردود الأفعال حول مسلسل "ملوك الجدعنة"، منذ عرض الحلقة الأولى، مشيرة إلى أنها عادت أمس الخميس من بيروت بعد إنتهاء تصوير عدد من مشاهدها ضمن أحداث العمل.

وأضافت "أمين" قائلة :"أتمنى أن يظل المسلسل مكسر الدنيا، حتى أخر يوم في رمضان، احنا تقريباً مش بنَّام،، والحمد لله إن أول مرة أمثل في عمل ناجح مثل ملوك الجدعنة، والناس حسّت إن المسلسل قريب منهم، وعشان كده حبوا الشخصيات اللي موجودة".

وأكدت "أمين" على أن المخرج أحمد خالد موسى موّظف كل فنان في مكانه الصحيح، موجهه له الشكر على ترشيحه لها في مسلسل "ملوك الجدعنة"، قائلة :"حقق لي حلم كان نفسي أحققه منذ زمن، أن محققة نفسي كمذيعة الحمد لله ومثبتة أقدامي في مجال الإعلام، ولكن كان بداخلي موهبة التمثيل، والحمد لله إنها جاءت في الوقت المناسب".

مسلسل "ملوك الجدعنة" بطولة مصطفى شعبان، وعمرو سعد، عمرو عبد الجليل، دلال عبد العزيز، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، مريم أمين، الفنان القدير محمد التاجي، سيناريو وحوار عبير سليمان، من إنتاج صادق الصباح، وإخراج أحمد خالد موسى.