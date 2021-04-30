في بيان رسمي.. باريس سان جيرمان يعلن عن حجم إصابة نجم الفريق

تلقت جماهير باريس سان جيرمان، اليوم الجمعة، صدمة كبرى بعد وأن أعلن الفريق عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها نجمه الشاب كيليان مبابي.





وكشف سان جيرمان، في بيان رسمي:





"يعاني كيليان مبابي من انكماش في ربلة الساق اليمنى".





وتابع البيان" "يواصل خوان بيرنات، عملية التعافي من الإصابة".





وأتم "أجرى ألكسندر لوتيلييه، عملية جراحية بنجاح، بسبب كسر في إصبع يده اليمنى، وتقدر مرحلة تعافيه بنحو 4 أسابيع".





وقال ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس، أن مبابي سيغيب عن لقاء لانس، بعد شكواه من ألم في ربلة الساق اليمنى.





وتابع بوكيتينو: "نأمل أن يعود قريبًا للفريق".









ويواصل باريس سان جيرمان تدريباته لمواجهة لانس، غدًا السبت، في إطار الجولة 35 من عمر الدوري الفرنسي.



