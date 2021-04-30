الزمالك: عواد لم يطلب الرحيل.. والقمة فى موعدها أمام الأهلي





تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام المقاولون العرب ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز بهدفين مقابل هدفين على ستاد القاهرة الدولي.





وأكد إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية المكلفة بإدارة الزمالك، أن حارسه محمد عواد لم يطلب فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء بل طلب الحصول على مستحقاته المتأخرة لدى النادى.





وقال إبراهيم عبد الله في مداخلة هاتفية برنامج النجوم في رمضان عبر إذاعة الشباب والرياضة :"محمد عواد لم يطلب فسخ تعاقده بل ارسل يطلب استعجال صرف مستحقاته المتأخرة لدى النادى لمروره بظروف شخصية وهو أمر حقيقى فهو لديه أزمة أعلمها جيداً".





وأضاف عضو اللجنة التنفيذية في الزمالك :"مفيش صفقات تبادلية بين الزمالك وبيراميدز بشأن تراوري وفرجانى ساسى، ومفيش اى كلام في الوقت الحالي بالقلعة البيضاء عن الصفقات ، ولكن موسم وكلاء اللاعبين بدأ".





وأكمل عبد الله :"أحمد مجاهد لم يخطر الزمالك بتخفيف أو ألغاء عقوبة إمام عاشور مثلما يتردد، وليس لدينا أزمة مع الأهلى في كرة اليد بشأن اللاعب إبراهيم المصرى فلقد خاض القمة وهو سلبى كورونا والزمالك يفوز بالبطولات بالعرق وليس بالاحتجاج على مشاركة لاعب".





وعن مصطفى محمد علق إبراهيم عبد الله:" جالطة سراى التركى لم يفتح معنا مفاوضات تحويل اعارة مصطفى محمد لبيع نهائي حتى الان".





وعن شكوى الترجى والمولودية بدوري الابطال قال عضو الزمالك :" الكاف لم يخطرنا بأى جديد في شكوى الزمالك ضد الناديين حتى الان".





وعن مباراة القمة علق إبراهيم عبد الله :" المباراة في موعدها 10 مايو ولن تؤجل تحت أي ظرف من الظروف".





وعن المستحقات المادية علق عضو لجنة الزمالك :" نجحنا في تسديد 70 % من المتأخرات التي على القلعة البيضاء ".





وتابع :" تركنا حرية توقيع العقوبات على الجهاز الفني للزمالك حتى لانتخذ العقوبات كلجنة ويقال اننا نتدخل في عمل الجهاز الفني ولكنهم لم يتخذوا العقوبات فقررنا نحن التدخل وفى الاخر هيقولوا علينا اننا غاويين شهرة بس لازم كل واحد يلبس فانلة الزمالك يقدرها ".



