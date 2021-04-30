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إيران ترفع حجم إنتاج أوبك من النفط رغم تخفيضات الطوعية

الجمعة 30/أبريل/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
وكالات
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خلص مسح أجرته رويترز أن إنتاج أوبك النفطي ارتفع في أبريل نيسان، إذ طغت زيادة الإمداد الإيراني على تخفيضات طوعية وتخفيضات متفق عليها بين باقي الأعضاء في إطار اتفاق مع حلفاء، وهو ما يزيد المؤشرات على تعافي صادرات طهران في 2021.

وخلص المسح إلى أن منظمة البدان المصدرة للبترول التي تضم 13 عضوا ضخت 25.17 مليون برميل يوميا في أبريل نيسان، بارتفاع 100 ألف برميل يوميا عن مارس آذار. والإنتاج في زيادة كل شهر منذ يونيو حزيران 2020 باستثناء فبراير شباط.

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