ضبط 12810 قضية سرقة تيار كهربائي خلال حملات أمنية



الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (65) قضية (مصنفات سمعية وبصرية - مطبوعات).



هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلاتقامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.. وأسفرت جهودها عن ضبط (2818) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.الإدارة العامة لشرطة الكهرباءأسفرت جهود الإدارة عن ضبط (12810) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحاتأسفرت جهودها فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروةالسمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجارى المائية)عن ضبط (252) قضية متنوعة.الإدارة العامة لمباحث الأموال العامةأسفرت جهودها فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط (4) قضايا.الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارةأسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1351) قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية، سجائر).الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسومأسفرت جهودها عن ضبط (137) قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".