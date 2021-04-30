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مواعيد عرض مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 18

الجمعة 30/أبريل/2021 - 05:01 م
مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 18
مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 18
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مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 18 .. اشتعلت الأعمال الدرامية المعروضة في شهر رمضان 2021 المبارك، حيث زادت الحداث حدة، وتكشفت أمور ومفاجآت كبيرة مع توالي الحلقات.

مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 18 

ويترقب الجمهور المتابع للنجمة منى زكي مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 18 التي من المقرر أن تعرض اليوم، من اجل معرفة كافة التفاصيل والأحداث.

ترصد بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعينا الكرام تفاصيل موعد عرض مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 18 في السطور التالية:

وشهدت الأحداث التي سبقت مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 18 ذهاب محمد ممدوح الذي يقوم بدور "حازم" إلى المطار استعدادا للسفر إلى أمريكا، وبعد فحص جواز السفر تم القبض عليه بسبب قرار منعه من السفر وتم اقتياده لقسم الشرطة.

التفاصيل قبل عرض مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 18

ذهبت عائشة بن أحمد إلى سيد رجب قبل عرض مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 18 لإخباره بالقبض على "حازم" بسبب تصفير حسابه بالبنك، ليخبرها بأنه السبب في ذلك، وعنفته وهددته بأنه إذا لم يتدخل لإخلاء سبيله ستتركه.
ومن المقرر أن يشهد مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 18 أحداثاً شيقة وتفاصيلاً مثيرة، بعدما تم القبض على محمد ممدوح، في انتظار التفاصيل الجديدة.

مواعيد عرض مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 18

قناة Dmc

الساعة 7:45 مساءً، والإعادة 2:00 صباحًا و10:00 صباحًا.

قناة دبي

الساعة 10 مساءً، والإعادة 1:30 صباحًا.

قناة  OSN
 
الساعة 10 مساءً.

قناة رؤيا

الساعة 9 مساءً.

أحداث مسلسل لعبة نيوتن

وتدور أحداث مسلسل "لعبة نيوتن" الذي ستعرض حلقته 18 اليوم، حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان.

أبطال مسلسل لعبة نيوتن

وتقوم النجمة منى زكي ببطولة مسلسل "لعبة نيوتن" ويشاركها الفنان محمد فراج، ومحمد ممدوح، وسيد رجب، وعائشة بن أحمد، ومايان السيد، وأسامة الهادي.

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