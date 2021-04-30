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‏حوار لـ "الفجر" - خالد غنيم يتحدث عن الصراع على لقب الليجا.. ومستوي صلاح مع ليفربول.. وكيف يرى أداء الأهلي مع موسيماني‏

الجمعة 30/أبريل/2021 - 05:04 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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هو أحد المدربين المصريين الذي يعملوا فى الدوريات الأوروبية خاصة فى إسبانيا منذ فترة طويلة وقاد فرق الشباب فى أتليتكو مدريد وراييو فاييكانو وعدد من الأندية الأخري، لذلك حرص الفجر الرياضي على الحديث معه عن مسيرته وطموحاته الفترة المقبلة وصراع الليجا بين الثلاثي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبرشلونة.

وقال خالد غنيم فى تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي":" أنا زي اي مدرب المشوار بدايته كانت من الصفر في أندية صغيرة في جنوب مدريد وبعدها بدأت دراسه الرخص التدريبية و في نفس التوقيت كنت مساعد و بعدها مدرب ،حاليًا أملك المستوي الثالث الإسباني وهو يعادل الويفا برو UEFA PRO licence أكثر من 10 سنين في التدريب جميعها في إسبانيا مرورًا بأكثر من نادي مثل أتلتيكو مدريد و رايو فاييكانو وأتليتكو بينتو وسان بيدرو وغيرهم.

وأضاف:"لم أدرب فى مصر حتي لأن الوضع مختلف العروض و التفاوض بشكل مختلف ،بدون أي مقابلات أو مناقشات فنية للتعرف على المشروع الرياضي للطرفين سواء النادي و المدرب ،لكن كل مفاوضات الأندية المصرية بين وكيل ونادي ومدرب عن أمور مادية ".

وعن المنافسة على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم وصراع أتلتيكو مدريد وريال مدريد وبرشلونة، قال:" هو أحد المواسم المميزة لأن حاليًا بدخول إشبيلية أصبحت الليجا بين 4 فرق ،طبعًا سوء مستوي البارسا وإصابات ريال مدريد، وتعثر أتلتيكو في فتره من الدوري فتح جميع الاحتمالات وتركيز إشبيلية في الدوري بعد الخروج من باقي المنافسات، جعل الدوري مختلف وممتع للمشاهدين ".

وعن من يستطيع حسم لقب الدوري الإسباني هذا الموسم قال غنيم:" الأقرب هو اتليتكو لكن حتي آخر جوله لا أعتقد أن الفرق الثلاثة الآخري سيتركوا الفرصة بين البحث عن الذات في برشلونة وفرصة ممكن لا تعوض لفريق إشبليية والريال مع زيدان دائما حاضر".

وعن الدوري الإنجليزي ومستوي النجم المصري محمد صلاح قال خالد غنيم:" دوري مختلف ومتابعي الدوري الإنجليزي تعودوا علي إثارة أكثر ومنافسة أكثر شراسة، مانشستر سيتي سيطر علي الصدارة مع مناوشات علي فترات واختفاء من توتنهام في البداية ثم اختفاء، ثم مانشستر يونايتد ،المتابعون يستمتعون بمستوي السيتي وتشيلسي حاليًا ،ومحمد صلاح لاعب في فريق وليفربول بشكل عام خارج الخدمة هذا الموسم ".

وتابع:" محمد صلاح وصل لمستوي و نضج تكتيكي أنه يستطيع أن يلعب في أي مدرسة كروية و في أي أسلوب لعب، هو محتاج تغيير أو تجديد الحوافز الشخصية سواء مع الريدز أو أي فريق آخر".

وعن فكرة دوري السوبر الأوروبي التى تم طرحها مؤخرًا وتم رفضها من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحادات قال:" من حق الأندية البحث عن مصالحهم، إذا كان الويفا لا يحقق طموح الأندية فمن حقهم البحث عن حل أخر، الغير مفهوم غضب الجماهير، الويفا لا تسمح بدخول الجماهير مجانًا ولا مشاهده المباريات في عبر شاشات التلفزيون مجانًا، إذا ما الفرق بين الشامبيونز والسوبرليج بالنسبة للمشاهد ".

وعن مستوي النادي الأهلي تحت قيادة بيتسو موسيماني هذا الموسم، قال غنيم :" موسيماني قدم مستوي جيد رغم أنه بعيد عن أفكاره الأساسية وفلسفته التى شاهدناها مع صن داونز لكن حقق بطولة إفريقيا و المركز الثالث في بطوله كأس العالم للأندية وينافس على الدوري، إذا هو على الطريق الصحيح ".

وعن الزمالك قال :"الزمالك وضع مختلف مشاكل إدارية ومالية وتغيير أجهزة فنية، لكن ما لفت نظري أن كارتيرون يحاول يغير أسلوب لعبه والاعتماد علي الأسلوب الاستحواذي في ولايته الثانية، هل هيقدر يكيف أفكاره مع هذا الأسلوب مع مرور المباريات هنقدر نعرف قدره المرونة التكتيكية عنده لكن حتي الآن هو متصدر الدوري وهذا هو المطلوب".

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