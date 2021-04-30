موعد أذان المغرب في اليوم الثامن عشر من رمضان .. يبحث الكثيرون طوال شهر رمضان المبارك، عن عدة أمور تتعلق بمواعيد الإفطار والآذان، وأبرزها الأدعية والمواقيت.





موعد أذان المغرب في اليوم الثامن عشر من رمضان





ويزداد البحث عن موعد أذان المغرب في اليوم الثامن عشر من رمضان والذي يوافق الجمعة 30 أبريل 2021 بحسب التوقيت الميلادي.





ونرصد لكم عبر "بوابة الفجر الإلكترونية، موعد أذان المغرب في اليوم الثامن عشر من رمضان في السطور التالية:





موعد أذان المغرب في اليوم الثامن عشر من رمضان بمحافظة القاهرة





6:33





موعد أذان المغرب في اليوم الثامن عشر من رمضان بمحافظة الإسماعيلية





6:29





موعد أذان المغرب في اليوم الثامن عشر من رمضان بمحافظة بورسعيد





6:29





موعد أذان المغرب في اليوم الثامن عشر من رمضان بجنوب سيناء





6:19





موعد أذان المغرب في اليوم الثامن عشر من رمضان في أسوان





6:17





موعد أذان المغرب في اليوم الثامن عشر من رمضان بمحافظة الإسكندرية





6:39







