عاجل - موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

سادت حالة من الغضب داخل أروقة النادى الأهلى بسبب لاعبه المحترف الكونغولي والتر بواليا والذى تعرض للإيقاف من جانب بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق.





وعلم " الفجر الرياضي " أن موسيمانى قرر استبعاد اللاعب عن مباراة اليوم أمام الجونة بسبب عدم التزامه بتعليمات الجهاز الفنى والسفر للجونة من أجل السهر مع الأصدقاء وهو ما أثار غضب مسئولى الجهاز الفنى بالأهلى.





ومن المقرر أن يتم إستبعاد اللاعب أيضا عن مباراتى صنداونز الجنوب إفريقي في ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا.





وأوقعت القرعة الأهلي ، حامل اللقب، مع ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، فيما يلتقي شباب بلوزداد الجزائري مع الترجي التونسي، ويلعب مولودية الجزائر مع الوداد المغربي، ويلتقي كايزر تشيفس الجنوب أفريقي مع سيمبا التنزاني.



ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب يومي 14 و 15 مايو (أيار)، فيما تقام مباريات الإياب يومي 21 و22 في نفس الشهر.



كما حدد الاتحاد الأفريقي مواعيد الدور قبل النهائي للبطولة حيث تقام مباريات الذهاب يومي 18 و19 يونيو (حزيران) فيما تقام مباريات الإياب يومي 25 و26 من نفس الشهر.



