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برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

الجمعة 30/أبريل/2021 - 05:21 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حسم مسؤولي نادي برشلونة الإسباني، ثاني صفقاتهم الصيفية، والتي ستنضم إلى صفوف الفريق الكتالوني بداية من الموسم المقبل من أجل تدعيم صفوف البلوجرانا.

وقالت إذاعة كادينا سير الإسبانية أن مسؤولي برشلونة تمكنوا من الحصول على توقيع الهولندي ممفيس ديباي نجم نادي ليون الفرنسي لمدة 3 مواسم، حيث سينضم لصفوف البلوجرانا في صفقة مجانية بداية من الموسم المقبل وذلك بعد انتهاء عقده مع الفريق الفرنسي.

وكان برشلونة قد حصل على توقيع إيريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي بشكل مجاني، حيث سينتهي تعاقده مع السيتي بنهاية الموسم الجاري.

وأشار الموقع الإسباني، بأن ديباي فضل الانتقال إلى صفوف الفريق الكتالوني بدلًا من يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

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