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محافظ كفر الشيخ: بدء تبطين الترع بقرى مطوبس ضمن "حياة كريمة"

الجمعة 30/أبريل/2021 - 05:24 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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تشهد قرى مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ بدء الأعمال في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،لتطوير القرى المصرية في سابقة هي الأولى من نوعها ويمس حياة 53% من سكان مصر،حوالي 58 مليون ويؤثر على باقي مكونات المجتمع المصري،لتضم 50 مركزًا على مستوى الجمهورية، من بينهم مركز مطوبس والذي يضم 18 قرية و187 تابعًا، وجاء اختيار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لمطوبس نظرًا لوقوع قراها على أطراف المحافظة، إضافة إلى أنها تعاني بعض المشاكل فى المرافق والأمور التي تمس حياة المواطن بصفة عامة من الخدمات كالبريد والانتقال والتموين، مؤكدًا أن الدولة اهتمت بالمركز خلال الفترة الأخيرة..

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تلقى تقريرًا من محمد رأفت، معاون المحافظ للمشروعات عن بدء الأعمال ضمن مبادرة حياة كريمة مطوبس، ومشروع تبطين الترع هو جزء من مبادرة تطوير الريف المصري، فتم البدء بتبطين ترعة القويعي بقرية خليج قبلي بالوحدة المحلية بقرية البرمبال بطول 8 كم، وبنسبة تنفيذ 35٪، وتبطبن ترعة السعادة التابعة لقرية الجواد الغربي وقرية عمرو التابعين للوحدة المحلية بقرية منية المرشد بطول 12كم بنسبة تنفيذ 77٪.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مبادرة "حياة كريمة" تستهدف تطوير مركز مطوبس بالمحافظة الذى يضم 18 قرية تضم 187 تابعًا، موضحًا أن المركز يعيش به 350ألف مواطن، ويمثل 10% من إجمالي سكان كفر الشيخ، بتكلفة 6 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن مركز مطوبس كان مركزًا للهجرة غير الشرعية، ويعانى بعض المشاكل فى المرافق والأمور التي تمس حياة المواطن بصفة عامة من الخدمات كالبريد والانتقال والتموين، مؤكدًا أن الدولة اهتمت بالمركز خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف نور الدين، أن المبادرة تستهدف جودة الحياة وتطوير الريف المصري، وتطوير المرافق كالمياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز، والطرق، موضحًا أنها تؤدى إلى تطوير النظام التعليمي بمركز مطوبس سواء العام أو الفني والمراكز المجاورة.
محافظ كفر الشيخ: بدء تبطين الترع بقرى مطوبس ضمن "حياة كريمة"
محافظ كفر الشيخ: بدء تبطين الترع بقرى مطوبس ضمن "حياة كريمة"
محافظ كفر الشيخ: بدء تبطين الترع بقرى مطوبس ضمن "حياة كريمة"
محافظ كفر الشيخ: بدء تبطين الترع بقرى مطوبس ضمن "حياة كريمة"
محافظ كفر الشيخ: بدء تبطين الترع بقرى مطوبس ضمن "حياة كريمة"
محافظ كفر الشيخ: بدء تبطين الترع بقرى مطوبس ضمن "حياة كريمة"

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