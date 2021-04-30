باير ليفركوزن يفقد نجم الفريق حتي نهاية الموسم

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن المهاجم لوكاس ألاريو سيغيب عن الفريق لنهاية الموسم بسبب الإصابة.





وتعرض ألاريو لإصابة في وتر عضلي في فخذه الأيمن خلال تدريبات الفريق، وسيحتاج فترة تتراوح مابين ستة إلى سبعة أسابيع للتعافي.





ويحتل ليفركوزن حاليا المركز السادس في الدوري الألماني (بوندسليجا)، بفارق خمس نقاط خلف بوروسيا دورتموند، الذي يحتل آخر المركز المؤهلة للدوري الأوروبي.



