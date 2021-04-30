Advertisements

مدير فني سابق بنادي الزمالك.. تعرف على ضحية "رامز عقله طار"

الجمعة 30/أبريل/2021 - 05:27 م
بوابة الفجر
مي شاهين
Advertisements



يحل الكابتن طارق يحيى نجم نادى الزمالك السابق ورئيس قطاع الناشئين بالنادي، ضيفا على برنامج المقالب الشهير "رامز عقله طار"، الذى يقدمه الفنان رامز جلال، على قناة mbc مصر فى تمام الساعة السادسة والنصف.

ليصبح كابتن طارق يحيى هو الضحية الثامنة عشر فى البرنامج المذاع خلال شهر رمضان.

يبدأ المقلب ﺑﺎستضافة ﻓرﯾﻖ البرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد نجوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم توصيله إﻟﻰ مكان ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، ومن هنا تبدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرعب ﻟلضيف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.

ووقع العديد من النجوم ضحية لـ"رامز عقله طار" في الحلقات الـ17 الماضية، وهم أحمد سعد، رمضان صبحي، حمو بيكا والراقصة البرازيلية لورديانا، ويزو، محمد مجدي قفشة، دينا الشربيني، فهد المولد، محمد عبدالرحمن، محمد هنيدي، أحمد مالك، إسلام إبراهيم، معتصم النهار، ريم مصطفى، محمد هاني، ريم عبدالله، كريم عفيفي، وسمية الخشاب.

أخبار تهمك

نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ 37 دقيقة

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ 40 دقيقة

مواجهات نارية.. تعرف على نتيجة قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يكشف مفاجأة بشأن "الشناوي"

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقترب من ضم صفقة مدوية

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل - الزمالك يوقع عقوبة على ثنائي الزمالك بعد تراشقهم بالألفاظ

منذ أقل من ساعتين

السيسي يتفقد الطريق الدائري الأوسطي.. ويلتقي عددا من المواطنين (صور)

منذ ساعة الا ربع

استشاري طب وقائي يكشف الحل الوحيد لوقف زيادة إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

بشكل رسمي.. ريال مدريد يضم صفقة الماتادور

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل - الزمالك يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

قرار عاجل من المترو بسبب حرارة الجو

منذ ساعتين و 40 دقيقة

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

منذ أقل من ساعة

في بيان رسمي.. باريس سان جيرمان يعلن عن حجم إصابة نجم الفريق

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل- تعرف على نتيجة قرعة مواجهات ربع نهائي كأس الكونفدرالية

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:29 م

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

بشكل رسمي.. ريال مدريد يضم صفقة الماتادور

04:55 م

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

05:21 م

نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

05:32 م

قرار عاجل من المترو بسبب حرارة الجو

03:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى