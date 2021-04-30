مدير فني سابق بنادي الزمالك.. تعرف على ضحية "رامز عقله طار"













يحل الكابتن طارق يحيى نجم نادى الزمالك السابق ورئيس قطاع الناشئين بالنادي، ضيفا على برنامج المقالب الشهير "رامز عقله طار"، الذى يقدمه الفنان رامز جلال، على قناة mbc مصر فى تمام الساعة السادسة والنصف.





ليصبح كابتن طارق يحيى هو الضحية الثامنة عشر فى البرنامج المذاع خلال شهر رمضان.





يبدأ المقلب ﺑﺎستضافة ﻓرﯾﻖ البرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد نجوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم توصيله إﻟﻰ مكان ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، ومن هنا تبدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرعب ﻟلضيف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.



