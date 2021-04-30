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مدير فني سابق بنادي الزمالك.. تعرف على ضحية "رامز عقله طار"
الجمعة 30/أبريل/2021 - 05:27 م
مي شاهين
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يحل الكابتن طارق يحيى نجم نادى الزمالك السابق ورئيس قطاع الناشئين بالنادي، ضيفا على برنامج المقالب الشهير "رامز عقله طار"، الذى يقدمه الفنان رامز جلال، على قناة mbc مصر فى تمام الساعة السادسة والنصف.
ليصبح كابتن طارق يحيى هو الضحية الثامنة عشر فى البرنامج المذاع خلال شهر رمضان.
يبدأ المقلب ﺑﺎستضافة ﻓرﯾﻖ البرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد نجوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم توصيله إﻟﻰ مكان ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، ومن هنا تبدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرعب ﻟلضيف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.
ووقع العديد من النجوم ضحية لـ"رامز عقله طار" في الحلقات الـ17 الماضية، وهم أحمد سعد، رمضان صبحي، حمو بيكا والراقصة البرازيلية لورديانا، ويزو، محمد مجدي قفشة، دينا الشربيني، فهد المولد، محمد عبدالرحمن، محمد هنيدي، أحمد مالك، إسلام إبراهيم، معتصم النهار، ريم مصطفى، محمد هاني، ريم عبدالله، كريم عفيفي، وسمية الخشاب.
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