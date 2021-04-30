أسفرت قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم التي أجريت اليوم الجمعة بالقاهرة، عن مباريات في غاية القوة.



وأوقعت القرعة الأهلي المصري، حامل اللقب، مع ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، فيما يلتقي شباب بلوزداد الجزائري مع الترجي التونسي، ويلعب مولودية الجزائر مع الوداد المغربي، ويلتقي كايزر تشيفس الجنوب أفريقي مع سيمبا التنزاني.



ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب يومي 14 و 15 مايو (أيار)، فيما تقام مباريات الإياب يومي 21 و22 في نفس الشهر.



كما حدد الاتحاد الأفريقي مواعيد الدور قبل النهائي للبطولة حيث تقام مباريات الذهاب يومي 18 و19 يونيو (حزيران) فيما تقام مباريات الإياب يومي 25 و26 من نفس الشهر.



وفي الدور قبل النهائي يلتقي الفائز من المباراة التي تجمع بين الأهلي المصري وماميلودي صن داونز مع الفائز من المباراة التي تجمع بين شباب بلوزداد والترجي، فيما يلتقي في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى الفائز من مباراة مولودية الجزائر والوداد المغربي مع الفائز من مباراة كايز تشيفس وسيمبا.



وتقام المباراة النهائية يوم 17 يوليو (تموز) المقبل.