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السيسي يتفقد الطريق الدائري الأوسطي.. ويلتقي عددا من المواطنين (صور)

الجمعة 30/أبريل/2021 - 05:24 م
بوابة الفجر
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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، جولة تفقدية لبعض قطاعات الطريق الدائري الأوسطي الذي يربط ما بين مدن شرق وغرب القاهرة من طريق بلبيس الإسماعيلية الزراعي شرقاً، إلى محور الضبعة غرباً بطول ١٥٦ كم وعرض ١٦ حارة مرورية بواقع ٨ حارات لكل اتجاه مما يجعله أعرض محاور شبكات الطرق بمنطقة الشرق الأوسط، وليستوعب عشرات الآلاف من المركبات يومياً، وليخفف من التكدس المروري حول مناطق القاهرة الكبرى وليمثل إضافة كبيرة لمنظومة شبكة الطرق والمحاور الجديدة في محيط القاهرة الكبرى.

وتوقف الرئيس، في قطاع منطقة البدرشين بالدائري الأوسطي لمتابعة الخطوات التنفيذية لتبطين الترع في تلك المنطقة في إطار المشروع القومي لتبطين الترع والمصارف على مستوى الجمهورية. 

وتفقد الرئيس كذلك المجمع المتكامل والمقر  الجديد لسوق السيارات على طريق القاهرة العين السخنة وهو البديل لسوق مدينة نصر المركزي للسيارات بالحي العاشر الذي لم يكن منظم هندسياً ويفتقد للخدمات الأساسية فضلاً عن الازدحام المروري الشديد الذي كان يتسببه بالمنطقة، حيث تبلغ مساحة مجمع السيارات الجديد على طريق العين السخنة حوالى ٥٧ فدان بسعة ٤٠٠٠ سيارة، ويتضمن سلسلة معارض وساحات للسيارات المستعملة والجديدة ومجموعة متكاملة من الخدمات من مراكز فحص وصيانة، واستراحات وكافيهات لخدمة الرواد والعاملين بالمجمع، وهو الأمر الذي سيساهم في رفع الضغط عن شوارع الاحياء السكنية المحيطة بمعارض السيارات في قلب القاهرة.

كما يضم سوق السيارات الجديد كذلك مكتب للشهر العقاري ووحدات لمرور والشرطة والإطفاء والإسعاف، بالإضافة إلى عدد من أفرع البنوك لتسهيل المعاملات المالية على التجار والمترددين على المجمع.

والتقى الرئيس السيسي، بعدد من المواطنين المتواجدين بسوق السيارات الجديد حيث هنأهم بشهر رمضان المعظم كما حرص على الاستماع لآرائهم ومطالبهم.
السيسي يتفقد الطريق الدائري الأوسطي.. ويلتقي عددا من المواطنين (صور)
السيسي يتفقد الطريق الدائري الأوسطي.. ويلتقي عددا من المواطنين (صور)
السيسي يتفقد الطريق الدائري الأوسطي.. ويلتقي عددا من المواطنين (صور)
السيسي يتفقد الطريق الدائري الأوسطي.. ويلتقي عددا من المواطنين (صور)
السيسي يتفقد الطريق الدائري الأوسطي.. ويلتقي عددا من المواطنين (صور)
السيسي يتفقد الطريق الدائري الأوسطي.. ويلتقي عددا من المواطنين (صور)
السيسي يتفقد الطريق الدائري الأوسطي.. ويلتقي عددا من المواطنين (صور)
السيسي يتفقد الطريق الدائري الأوسطي.. ويلتقي عددا من المواطنين (صور)
السيسي يتفقد الطريق الدائري الأوسطي.. ويلتقي عددا من المواطنين (صور)
السيسي يتفقد الطريق الدائري الأوسطي.. ويلتقي عددا من المواطنين (صور)
السيسي يتفقد الطريق الدائري الأوسطي.. ويلتقي عددا من المواطنين (صور)
السيسي يتفقد الطريق الدائري الأوسطي.. ويلتقي عددا من المواطنين (صور)
السيسي يتفقد الطريق الدائري الأوسطي.. ويلتقي عددا من المواطنين (صور)
السيسي يتفقد الطريق الدائري الأوسطي.. ويلتقي عددا من المواطنين (صور)
السيسي يتفقد الطريق الدائري الأوسطي.. ويلتقي عددا من المواطنين (صور)
السيسي يتفقد الطريق الدائري الأوسطي.. ويلتقي عددا من المواطنين (صور)
السيسي يتفقد الطريق الدائري الأوسطي.. ويلتقي عددا من المواطنين (صور)
السيسي يتفقد الطريق الدائري الأوسطي.. ويلتقي عددا من المواطنين (صور)
السيسي يتفقد الطريق الدائري الأوسطي.. ويلتقي عددا من المواطنين (صور)
السيسي يتفقد الطريق الدائري الأوسطي.. ويلتقي عددا من المواطنين (صور)
السيسي يتفقد الطريق الدائري الأوسطي.. ويلتقي عددا من المواطنين (صور)
السيسي يتفقد الطريق الدائري الأوسطي.. ويلتقي عددا من المواطنين (صور)

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بوابة الفجر الفجر الطريق الاوسطي السيسي

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