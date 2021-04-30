عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

كشف أحمد مجاهد، رئيس لجنة التطبيع في اتحاد الكرة المصري، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأول.





وأكد مجاهد في تصريحات تليفزيونية خلال قناة "أون تايم سبورتس"، أن الشناوي لن يكون ضمن القائمة النهائية للمنتخب الأولمبي المشاركة في أولمبياد طوكيو، حال تأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر له 17 يوليو/تموز المقبل.













يذكر أن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، قد أعلن في وقت سابق تواجد الشناوي ضمن قائمة اللاعبين الكبار المرشحين ليكونوا ضمن الثلاثي الداعم للفراعنة في أولمبياد بكين.





ومن المقرر أن ينطدق معسكر المنتخب الأولمبي، يوم 6 يوليو المقبل، على أن تسافر البعثة إلى طوكيو يوم 16 من نفس الشهر إلى اليابان، استعدادا لبدء المنافسات.



