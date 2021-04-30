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عاجل.. نقل سمير غانم ودلال عبدالعزيز للمستشفى بعد إصابتهما بكورونا

الجمعة 30/أبريل/2021 - 05:33 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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كشفت بعض التقارير الإخبارية، عصر اليوم، عن نقل الفنان الكبير سمير غانم للمستشفى بعد إصابته بكورونا، بالتزامن مع إجراء زوجته دلال عبدالعزيز المسحة الثانية، والتى أثبتت إيجابيتها، بالإضافة على إصابة ابنتهما إيمي بنفس الفيروس.

يأتى هذا فى الوقت الذي أعلنت فيه نقابة المهن التمثيلية برئاسة د. أشرف زكي، عدم تواصلهم مع أسرة الفنان سمير غانم لكشفت تفاصيل حالته.

وأعلنت مؤخرًا الفنانة دنيا سمير غانم شفائها من فيروس كورونا، كما أعلن الفنان حسن الرداد زوج إيمي سمير غانم شفاءه من كورونا.

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