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ملخص أحداث مسلسل كوفيد 25 الحلقة 2

الجمعة 30/أبريل/2021 - 05:38 م
مسلسل كوفيد 25 الحلقة 2
مسلسل كوفيد 25 الحلقة 2
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مسلسل كوفيد 25 الحلقة 2 .. دخل النجم يوسف الشريف إلى السباق الدرامي الرمضاني بقوة كبيرة، حيث عرض ثاني حلقات مسلسله يوم أمس الخميس.

مسلسل كوفيد 25 الحلقة 2 مطلوبة

وتصدر مسلسل كوفيد 25 الحلقة 2 تريند محرك البحث الشهير جوجل عقب عرضها حيث شهدت ظهور تفاصيل كثيرة حول الفيروس الخطير؟

أحداث مسلسل كوفيد 25 الحلقة 2

وشهد مسلسل كوفيد 25 الحلقة 2 ظهور حالات إصابة كثيرة بالفيروس الجديد، وقد انتحر جار "ياسين"، نتيجة إلى إصابته بالفيروس بحسب زوجته.

انتحار خلال مسلسل كوفيد 25 الحلقة 2
 
وشهدت أحداث مسلسل كوفيد 25 الحلقة 2  ذهاب يوسف الشريف  إلى مكان الحادث مسرعا، وترك ابنته تحت رعايتهم حتى يعود من المستشفى، وعند وصوله سأل الضابط عن الحادث فيعرف أنه قد انتحر بسبب أعراض الاكتئاب ولكنه يفصح له عن مخاوفه من وجود فيروس جديد.

ظهور رانيا البحيري في مسلسل كوفيد 25 الحلقة 2
 
وحكت زوجة المنتحر رانيا البحيري لياسين أن زوجها كان دائما مشتت وينسى كل شىء، وكان كثيرا يقوم بتسجيل فيديوهات على موبيله وعندما رأى ياسين تلك الفيديوهات وجد فحواها أنه ينسى كثيرا، وأن عينيه تؤلمه ولا يستطيع التركيز، لتشتعل أحداث مسلسل كوفيد 25 الحلقة 2 .

انتقال الفيروس في مسلسل كوفيد 25 الحلقة 2

وأبلغت رانيا البحيري يوسف الشريف بأن زوجها خلال مسلسل كوفيد 25 الحلقة 2  لم يتعامل سوى مع مع السوبر ماركت، ليقرر ياسين الذهب إليه ويتحدث للعامل ويتعرف عليه ويقول له إنه قد تشاجر مع أحد الزبائن فى آخر مرة وعندما يشاهد ياسين كاميرات المراقبة يلاحظ أنه تشاجر مع الشخص الذى كان يقف أمامه فى طابور الدفع والذى لم ينطق بكلمة وكل ما فعله أنه نظر لعينيه.

كشف الأعراض ضمن مسلسل كوفيد 25 الحلقة 2

ووجد يوسف الشريف في مسلسل كوفيد 25 الحلقة 2  أن الرجل الذي تشاجر معه عامل السوبر ماركت هو نفسه الذى حاول الغرق وأنقذه يوسف الشريف فيسأل العامل هل يشعر بأى أعراض فيجيب بالنفى. 
 
اشتعال أحداث مسلسل كوفيد 25 الحلقة 2

ووصول يوسف الشريف للمستشفى في مسلسل كوفيد 25 الحلقة 2 بعدما عرف أن الممرضة قد انتحرت أيضا وبالتشخيص وجدوا أن العين هو الجزء الذى تم تدميره، وبملاحظة كل الأعراض التى أصيب بها الحالات التى ظهرت على السوشيال ميديا وكذلك الممرضة التى انتحرت.

مسلسل كوفيد 25 الحلقة 2
 
ويقوم ببطولة مسلسل كوفيد 25 يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، ومن إخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.

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