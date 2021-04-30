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موعد مباراة النصر القادمة في دوري الأمير محمد بن سلمان

الجمعة 30/أبريل/2021 - 05:42 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لاستئناف مبارياته في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بمواجهة الفيصلي.

موعد مباراة النصر السعودي المقبلة في الدوري

ويلاقي النصر نظيره الفيصلي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين، يوم الأربعاء المقبل الموافق الخامس من شهر مايو المقبل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة إلا ثلث بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ثلث بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ثلث بتوقيت أبوظبي.

ويدخل النصر اللقاء محتلا المركز السابع برصيد 36 نقطة، فيما يتواجد الفيصلي في المركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة.

جدير بالذكر أن النصر في آخر لقاء لعبه في الدوري السعودي للمحترفين، خسر أمام ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، يوم الجمعة الموافق التاسع من شهر إبريل الجاري.

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