حالة من الغليان بين أهالي المنوفية لعدم تداول الجنية الورقي بين التجار والسائقين: بيقولولنا إتلغي ومحدش بياخده





في ظاهرة هي الأغرب من نوعها إنتشرت في الأيام الماضية بين أهالي المدن والقري، وامتدت إلي العزب والكفور النائية وهي إمتناع الكثير من تداول العمله الورقية فئه الجنيه الورقي والنصف جنيه والربع جنيه بين التجاروالسائقين والأهالي مما تسببت في غضب كبير بين الأهالي في تعاملاتهم اليومية، لم يتوقف الأمر إلي هذا الحدفقط، بل إمتد إلي حدوث مشادات وخناقات تحدث يوميا.



وعلي الرغم من نفي البنك المركزي شائعة عدم تداول الجنيه الورقي وأن كافة العملات النقدية الورقية متداولة بالأسواق دون أي تغير لأي عملات ورقية، إلا أنه لازالت المشكلة قائمة بين الأهالي في الشارع.



يقول سيد سليمان "صاحب محل" بقالة بمركز منوف بالمنوفية أن أكثر فئة ترفض التعامل بالجنيهات الورقية هي الأطفال وربات البيوت بيقولولي"مبتمشيش" وعندما أخبرهم أن هذا غير صحيح بعضعهم يقبلها والبعض الآخر يرفضها ويصمم علي رأيه ويقولون إن سائقي الميكروباص يرفضونها والتجار أيضا لذا لا بد أن تقوم الدولة بعقاب من يرفض التعامل بها.



وتضيف مريم جمال "طالبة": سائقو الميكروباص بيرفضوا إنهم يتعاملو بالجنيه الورقي بيقولولنا إتلغي ومحدش بياخدة لهذا فأنا أطالب الدولة بسحب العملات فئة الجنيه والنصف والربع وضخ نفس العملات جديدة أو الإعلان عن عدم تداولها.



ويؤكد محمد ناجي"تاجر": "الناس بترفض أخذ الباقي جنيهات ورقية وهذا بسبب عدم وجود جنيهات جديدة يتم تداولها وإحلال العملة الفضية محلها ويرفضون بداعي انها قد تنقل الأمراض كما يرفض سائقو الميكروباص التعامل بها فنحن كتجار في حيرة هل نقبلها ونتعامل بها أم لا.



وبنفس السياق يقول عبد الله محمود "سائق ميكروباص": ان اتهامنا برفض التعامل مرفوض تماما فالمواطنون هم من يرفضون استخدامها تقليدا لبعضهم البعض فعندما أقوم بإرجاع الباقي جنيهات ورقية يرفض الركاب بدعوي انها متهالكة أو لا أحد يأخذها منه وبالتالي أضطر إلي أن أغيرها وأصححها في أي بنزينة حتي لا تحدث مشاكل مع الركاب فالناس هي من أطلقت هذة الشائعة وصدقوها.



وطالب البنك المركزي المواطنين بعدم الانسياق وراء هذة الشائعة المتداولة بشأن الفئة النقدية الجنيه الورقي كما ناشد البنك جميع وسائل الإعلام المختلفة علي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة في نشر المعلومات والتواصل مع الجهات المعنية حتي لا يؤثر بالسلب علي الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي، والتأكد من نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى البلبلة وغضب المواطنين.