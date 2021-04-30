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أول تعليق من نقابة المهن التمثيلية على إصابة سمير غانم بكورونا

الجمعة 30/أبريل/2021 - 05:49 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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تداو نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، كا يفيد بنقل الفنان سمير غانم، إلى أحد المستشفيات وهو في حالة حرجة بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت نهال عنبر، مسؤل الصحة في نقابة المهن التمثيلية، إنها حتى خذه اللحظة لا تعرف حقيقة نقل الفنان الكبير الى أحد المستشفيات او اصابته بفيروس كورونا.

وأشارت عنبر أنها سوف تتواصل مع أسرة الفنان الكبير لمعرفة وضعة الصحي والتعرف على حالته الحالية.

ويشارك الفنان سمير غانم في السباق الرمضاني الحالي بإعلان لأحد شركات شبكات الهاتف المحمول مع ابنته إيمي سمير غانم.

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