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موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري الليلة والتشكيل المتوقع

الجمعة 30/أبريل/2021 - 05:48 م
مباراة الأهلي والجونة
مباراة الأهلي والجونة
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يخوض فريق الأهلي، مساء اليوم الجمعة، مباراة هامة أمام نظيره الجونة، في المواجهة المؤجلة بينهما، ضمن منافسات الجولة الـ16 في بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والجونة

وتنطلق مباراة الأهلي والجونة، الليلة في تمام الساعة الـ9:30 مساءً، على استاد السلام الدولي "استاد الأهلي"، حيث يسعى المارد الأحمر إلى تصدر البطولة.

أهمية مباراة الأهلي والجونة

ويسعى الأهلي إلى الفوز على منافسه الجونة، لينتزع صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز من الزمالك، الذي تعثر في مباراته أمام المقاولون العرب ليلة أمس.

نقاط الأهلي 

ويدخل المارد الأحمر المباراة برصيد 36 نقطة يحتل بهم المركز الثاني بجدول الدوري، بينما يتواجد في المركز التاسع بجدول المسابقة برصيد 24 نقطة.
 
تشكيل الأهلي المتوقع

 ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني الجنوب إفريقي للنادي الأهلي المباراة بتشكيل مكون من الشناوي في حراسة المرمى أمامه بدر بانون وياسر إبراهيم ومحمد هاني وكوكا وفي المنتصف اليو ديانج والسولية، إلى جانب  محمد مجدي أفشة والشحات وكهربا وفي الأمام محمد شريف.
 

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