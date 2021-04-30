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مواعيد عرض مسلسل "كوفيد 25" الحلقة 3

الجمعة 30/أبريل/2021 - 05:53 م
مسلسل كوفيد 25 الحلقة 3
مسلسل "كوفيد 25" الحلقة 3
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مسلسل "كوفيد 25" الحلقة 3.. يترقب الكثيرون من عشاق النجم الكبير يوسف الشريف عرض ثاني حلقات مسلسله الذي انضم إلى الأعمال الدرامية يوم الأربعاء الماضي.

مسلسل "كوفيد 25" الحلقة 3

ويترقب الكثيرون عرض مسلسل "كوفيد 25" الحلقة 3 من أجل معرفة التفاصيل الجديدة بعدما اكتشف يوسف الشريف الفيروس الذي يهدد البشرية.

مسلسل "كوفيد 25" الحلقة 3

ومن المقرر أن يشهد مسلسل كوفيد 25 الحلقة 3 تفاصيلا جديدة حول الفيروس وسرعة انتشاره والأعراض، وإصابة العديد من الأشخاص به.

ونرصد لكم عبر "بوابة الفجر الإلكترونية" مواعيد عرض مسلسل "كوفيد 25" الحلقة 3 في السطور التالية:

ويعرض مسلسل "كوفيد 25" الحلقة 3 اليوم، 

وتعرض الحلقة 3 من مسلسل "كوفيد 25" في الأيام المتبقية من رمضان على قناة  ON الساعة 12:30 صباحا ويعاد الساعة 7 صباحا و11:30 صباحا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 2 مساء ويعاد الساعة 9:30 صباحا و6:30 مساء، وعلى قناة الحياة الساعة 6:30 مساء ويعاد 5:30 صباحا و10 صباحا.
 
أبطال مسلسل "كوفيد 25"

يُذكر أن مسلسل "كوفيد 25" من بطولة يوسف الشريف، ويشاركه نخبة كبيرة من ألمع النجوم، من بينهم  وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

أحداث مسلسل "كوفيد 25"

ويؤدي يوسف الشريف في مسلسل "كوفيد 25" بدور "يوتيوبر"، حيث يشارك في العديد من المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق ويتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال السنوات المقبلة والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.

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مسلسل كوفيد 25

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