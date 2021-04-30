وزير الأوقاف يلتقي بعدد من أئمة البحيرة (صور)

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بعدد من قيادات الأوقاف وأئمة المساجد بمحافظة البحيرة، بحضور الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، وذلك عقب افتتاح مسجد عمر بن الخطاب بمدينة دمنهور بتكلفة ٩.٥ مليون جنيه.



وأكد الوزير خلال اللقاء على حرص الدولة المستمر فى عمارة وبناء المساجد، مشددا على أهمية وضرورة الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية بالمساجد والالتزام بكافة القرارات الواردة حرصا على أمن وصحة وسلامة رواد المساجد.



وأضاف أن المساجد تعد من أفضل الأماكن تطبيقا للإجراءات بالإضافة إلى دورها المستمر فى التوعية، وأشار أن الفترة الماضية شهدت طفرة كبيرة فى الدعوة الإلكترونية من خالا المواقع والصفحات الرسمية للوزارة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.



من جانبه رحب اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بالوزير وقيادات الأوقاف، مشيدا بدورهم التوعوى والتنويرى لمواجهة الأفكار المتطرفة وكذا التصدى للفساد ومكافحتة، مشيرا ان حجم المشروعات التى تمت خلال العامين الماضيين فقط تجاوز تنفيذ اكثر من ٣٠٠٠ مشروع بتكلفة تجاوزت ٥٦ مليار جنية وهو ما كان ليتحقق الا بإرادة قوية وشعب واع فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى.