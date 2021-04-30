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هبة عبد الغني تنتهي من تصوير دورها في مسلسل "موسي"

الجمعة 30/أبريل/2021 - 06:07 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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انتهت الفنانة هبة عبد الغني من تصوير أخر مشاهدها في مسلسل "موسي"، الذي يتم عرضه خلال الفترة الحالية عبر شاشات القنوات الفضائية.

ونشرت عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام، كواليس أخر مشاهدها بمسلسل "موسي" بصحبة كلا من المخرج محمد سلامة والسيناريست ناصر عبر الرحمن، وعلقت على الصور، قائلة" فركش مسلسل موسي"، وتجسد خلال السياق الدرامي لمسلسلشخصية بخيتة، وهي مرآة صعيدية تقف بجوار جد موسي، الشخصية التي يقدمها الفنان محمد رمضان.

يشار إلي أن مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة. وعلى جانب آخر، تشارك هبة عبد الغني، بجانب مسلسل "موسي"، بمسلسل " الطاووس"، بطولة والنجم العربي جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد،، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.
هبة عبد الغني تنتهي من تصوير دورها في مسلسل "موسي"
هبة عبد الغني تنتهي من تصوير دورها في مسلسل "موسي"
هبة عبد الغني تنتهي من تصوير دورها في مسلسل "موسي"
هبة عبد الغني تنتهي من تصوير دورها في مسلسل "موسي"
هبة عبد الغني تنتهي من تصوير دورها في مسلسل "موسي"
هبة عبد الغني تنتهي من تصوير دورها في مسلسل "موسي"
هبة عبد الغني تنتهي من تصوير دورها في مسلسل "موسي"
هبة عبد الغني تنتهي من تصوير دورها في مسلسل "موسي"
هبة عبد الغني تنتهي من تصوير دورها في مسلسل "موسي"
هبة عبد الغني تنتهي من تصوير دورها في مسلسل "موسي"

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