الري: تأهيل وتبطين عدد من الترع ببني سويف

أعلنت الإدارة العامة للموارد المائية والري بوزارة الري أنه جاري تأهيل ترعة السحارة 3 وترعة على حافظ بطول 9.75 كم وترعة الحوامدية بطول 5.54 كم وترعة جزيرة الشقراء بطول5.5كم زمام الإدارة العامة للتوسع الأفقى ومشروعات الرى ببنى سويف.



وقالت وزارة الموارد المائية والري في بيان لها إنه جاري أعمال تدعيم وتعلية جسر مصرف مجمع بهى الدين المشترك مع البركة وإستمرار الحفر بالدقاق ¼ 12 لبئر وفلة الإنتاجي العميق ضمن عملية حفر بئر انتاجي عميق بمنطقة وفلة بواحة سيوه ضمن خطة الدائرة للعام المالي 2021 2022 مؤكدة إستمرار أيضًا أعمال الصيانة للآبار الوزارية ضمن عملية إحلال وتجديد الأجزاء الظاهرة للآبار الوزارية وغلق الآبار العشوائية بواحة سيوه بالإضافة إلى المرور على محطة الطبو التي تعمل بوحدة ¼م٣ث ومحطة دهيبة والتي تعمل بالوحدة ٠.٥ م٣ ث.



وقالت الوزارة خلال البيان إنه جاري متابعة أعمال تأهيل ترعة اولاد موسي بمحافظة الشرقية وأعمال الصيانة بالحدائق المطوره وصيانة المعدات وتنفيذ أعمال إدارة وتوزيع المياه بإدارة ري قناطر الدلتا مؤكدة أنه جاري تأهيل ترعة عبدالله بطول2.100كم بمحافظة الدقهلية زمام هندسة ري شربين بالإدارة العامة لرى غرب الدقهلية وتأهيل ترعة الاحمدية بطول 4.020 كم وترعة الرملة بطول 11.930كم بمحافظة الدقهلية.



أعلنت الإدارة العامة للموارد المائية والري أنه جاري تأهيل ترعة السحارة 3 وترعة على حافظ بطول 9.75 كم وترعة الحوامدية بطول 5.54 كم وترعة جزيرة الشقراء بطول5.5كم زمام الإدارة العامة للتوسع الأفقى ومشروعات الرى ببنى سويف.



وقالت وزارة الموارد المائية والري في بيان لها إنه جاري أعمال تدعيم وتعلية جسر مصرف مجمع بهى الدين المشترك مع البركة وإستمرار الحفر بالدقاق ¼ 12 لبئر وفلة الإنتاجي العميق ضمن عملية حفر بئر انتاجي عميق بمنطقة وفلة بواحة سيوه ضمن خطة الدائرة للعام المالي 2021 2022 مؤكدة إستمرار أيضًا أعمال الصيانة للآبار الوزارية ضمن عملية إحلال وتجديد الأجزاء الظاهرة للآبار الوزارية وغلق الآبار العشوائية بواحة سيوه بالإضافة إلى المرور على محطة الطبو التي تعمل بوحدة ¼م٣ث ومحطة دهيبة والتي تعمل بالوحدة ٠.٥ م٣ ث.



وقالت الوزارة خلال البيان إنه جاري متابعة أعمال تأهيل ترعة اولاد موسي بمحافظة الشرقية وأعمال الصيانة بالحدائق المطوره وصيانة المعدات وتنفيذ أعمال إدارة وتوزيع المياه بإدارة ري قناطر الدلتا مؤكدة أنه جاري تأهيل ترعة عبدالله بطول2.100كم بمحافظة الدقهلية زمام هندسة ري شربين بالإدارة العامة لرى غرب الدقهلية وتأهيل ترعة الاحمدية بطول 4.020 كم وترعة الرملة بطول 11.930كم بمحافظة الدقهلية.

