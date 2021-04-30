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تعرف على مواعيد مباريات الزمالك الـ5 المقبلة
الجمعة 30/أبريل/2021 - 06:01 م
أمل الحلفاوي
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ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عدة مواجهات قوية خلال الفترة المقبلة، في بطولة الدوري المصري الممتاز.
مواعيد مباريات الزمالك الـ5 المقبلة:
1- الزمالك × بيراميدز، يوم الأحد 2 مايو، في الدوري
2- الزمالك × سموحة، يوم الخميس 6 مايو، في الدوري
3- الزمالك × الأهلي، يوم الإثنين 10 مايو، في الدوري
4- الزمالك × إنبي، يوم الجمعة 14 مايو، في الدوري
5- الزمالك × طلائع الجيش، يوم الخميس 20 مايو
جدير بالذكر أن الزمالك كان تعادل إيجابيًا بهدفين أمام نظيره المقاولون العرب، مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز.
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