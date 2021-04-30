Advertisements

آخر تطورات ملف رحيل رونالدو عن يوفنتوس

الجمعة 30/أبريل/2021 - 05:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
أشارت تقارير صحفية إيطالية،  اليوم الجمعة، إلى آخر تطورات مصير  كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس مع الفريق ، وحقيقة طلبه الرحيل عن اليوفي بنهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، أن رونالدو كلف وكيله خورخي مينديز، بمهمة إيجاد نادٍ جديد له بالموسم المقبل، حيث وصلت العلاقة بينه وبين يوفنتوس إلى مرحلتها الأخيرة.

وتابعت الصحيفة الإيطالية أن ريال مدريد قد  استبعد فكرة إعادة رونالدو، موضحة أن مانشستر يونايتد يظل خيارًا أمام الدون، لكنه سيكون بحاجة إلى خفض راتبه البالغ 31 مليون يورو سنويًا، إذا كان يريد مغادرة اليوفي.

وأوضحت أن إصرار رونالدو على الرحيل وعدم الرغبة في ازداد بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا على يد بورتو البرتغالي.

أخبار تهمك

استشاري طب وقائي يكشف الحل الوحيد لوقف زيادة إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من المترو بسبب حرارة الجو

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل - الزمالك يوقع عقوبة على ثنائي الزمالك بعد تراشقهم بالألفاظ

منذ أقل من ساعتين

نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ 37 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم صفقة مدوية

منذ ساعتين و 37 دقيقة

السيسي يتفقد الطريق الدائري الأوسطي.. ويلتقي عددا من المواطنين (صور)

منذ ساعة الا ربع

عاجل - الزمالك يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 20 ساعة

مواجهات نارية.. تعرف على نتيجة قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ 40 دقيقة

عاجل- تعرف على نتيجة قرعة مواجهات ربع نهائي كأس الكونفدرالية

منذ حوالي 4 ساعات

بشكل رسمي.. ريال مدريد يضم صفقة الماتادور

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل - موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

منذ أقل من ساعة

شوبير يكشف مفاجأة بشأن "الشناوي"

منذ حوالي 7 ساعات

في بيان رسمي.. باريس سان جيرمان يعلن عن حجم إصابة نجم الفريق

منذ ساعة و 11 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:29 م

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

بشكل رسمي.. ريال مدريد يضم صفقة الماتادور

04:55 م

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

05:21 م

نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

05:32 م

قرار عاجل من المترو بسبب حرارة الجو

03:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى