آخر تطورات ملف رحيل رونالدو عن يوفنتوس

أشارت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الجمعة، إلى آخر تطورات مصير كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس مع الفريق ، وحقيقة طلبه الرحيل عن اليوفي بنهاية الموسم الجاري.





وقالت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، أن رونالدو كلف وكيله خورخي مينديز، بمهمة إيجاد نادٍ جديد له بالموسم المقبل، حيث وصلت العلاقة بينه وبين يوفنتوس إلى مرحلتها الأخيرة.





وتابعت الصحيفة الإيطالية أن ريال مدريد قد استبعد فكرة إعادة رونالدو، موضحة أن مانشستر يونايتد يظل خيارًا أمام الدون، لكنه سيكون بحاجة إلى خفض راتبه البالغ 31 مليون يورو سنويًا، إذا كان يريد مغادرة اليوفي.





وأوضحت أن إصرار رونالدو على الرحيل وعدم الرغبة في ازداد بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا على يد بورتو البرتغالي.



