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تعرف على مواعيد مباريات الأهلي الـ5 المقبلة

الجمعة 30/أبريل/2021 - 07:10 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مواجهات قوية خلال الفترة المقبلة، في بطولتي الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره الجونة، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

مواعيد مباريات الأهلي الـ5 المقبلة:

1- الأهلي × غزل المحلة، يوم الإثنين 3 مايو، في الدوري 

2- الأهلي × الاتحاد السكندري، يوم الخميس 6 مايو، في الدوري

3- الأهلي × الزمالك، يوم الإثنين 10مايو، في الدوري

4- الأهلي × صن داونز، يوم السبت 15 مايو في دوري أبطال إفريقيا

5- الأهلي × وادي دجلة، في الدوري، يوم 18 مايو

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