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نجم الأهلي السابق يرفض الانتقال إلى الزمالك

الجمعة 30/أبريل/2021 - 06:38 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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أكد جون أدوارد وكيل أعمال المغربى وليد ازارو مهاجم الاتفاق السعودى الحالي والأهلى السابق، أن الزمالك ابدى اهتماماً بالتعاقد مع الأسد المغربي، بالموسم الجديد.

وقال جون أدوارد في تصريحات إذاعية: "عقد أزارو ممتد مع الاتفاق السعودى يمتد لموسمين قادمين، ويؤدى بصورة طيبة مع النادى السعودى، وطبيعى يجد اهتمام من الأندية المصرية لتجربته المتألقة في الدوري المصرى".


وأضاف :"صعب يلعب أزارو لنادى أخر في مصر بخلاف الأهلى الذى يرتبط بعلاقة قوية مع جمهوره ومسئوليه ولاعبيه".

وأكمل جون ادوارد :"الزمالك ابدى اهتمام بضم وليد ازارو ولكن اللاعب مرتبط بالأهلى، والفترة الحالية ليست فترة انتقالات بين الأندية".

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