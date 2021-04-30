نجم الأهلي السابق يرفض الانتقال إلى الزمالك

أكد جون أدوارد وكيل أعمال المغربى وليد ازارو مهاجم الاتفاق السعودى الحالي والأهلى السابق، أن الزمالك ابدى اهتماماً بالتعاقد مع الأسد المغربي، بالموسم الجديد.





وقال جون أدوارد في تصريحات إذاعية: "عقد أزارو ممتد مع الاتفاق السعودى يمتد لموسمين قادمين، ويؤدى بصورة طيبة مع النادى السعودى، وطبيعى يجد اهتمام من الأندية المصرية لتجربته المتألقة في الدوري المصرى".









وأضاف :"صعب يلعب أزارو لنادى أخر في مصر بخلاف الأهلى الذى يرتبط بعلاقة قوية مع جمهوره ومسئوليه ولاعبيه".





وأكمل جون ادوارد :"الزمالك ابدى اهتمام بضم وليد ازارو ولكن اللاعب مرتبط بالأهلى، والفترة الحالية ليست فترة انتقالات بين الأندية".



