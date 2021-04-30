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تشيلسي يحدد سعر بيع أبراهام

الجمعة 30/أبريل/2021 - 06:38 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن تشيلسي الإنجليزي حدد سعر بيع نجم هجوم الفريق الإنجليزي تامي أبراهام في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة تيليجراف البريطانية أن مسئولي البلوز سيوافقون على بيع النجم الإنجليزي البالغ من العمر 23 عاماً مقابل الحصول على مبلغ 40 مليون جنيه إسترليني.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن النجم الإنجليزي يعاني من أجل الحصول على دقائق للمشاركة تحت قيادة توماس توخيل لكن على الرغم من ذلك لن يتخلى عنه تشيلسي بأقل من المبلغ المطلوب.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن العديد من الأندية الإنجليزية ترغب في التعاقد مع النجم الإنجليزي صاحب الأصول النيجيرية أبرزها  أستون فيلا وليستر سيتي وولفرهامبتون.

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