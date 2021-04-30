مدرب آياكس ينهي الجدل حول رحيله

وقع إيريك تين هاج المدير الفني لفريق أياكس أمستردام الهولندي، عقدا لمدة عامين مع فريقه، منهيا بذلك كل التكهنات التي ربطته بشغل المنصب ذاته في توتنهام الإنجليزي.





وكان تين هاج من بين المرشحين المفضلين لخلافة البرتغالي جوزيه مورينيو والذي تمت إقالته من النادي الواقع في شمال العاصمة الإنجليزية لندن الاسبوع الماضي.





وكان نادي لايبزج الألماني وجهة محتملة بالنسبة لتين هاج، بعدما تأكد رحيل مدربه جوليان ناجلسمان إلى بايرن ميونخ، لكن الأمريكي جيسي مارش هو من سيتولى المسؤولية في الفريق ابتداء من الموسم المقبل.





وبات أياكس على بعد نقطة واحدة من استعادة لقب الدوري الهولندي الذي توج به الفريق في موسم 2018/ 2019، كجزء من الثنائية المحلية بقيادة تين هاج، كما أن الفريق كان يتصدر الترتيب حينما تم إلغاء الموسم الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وقد تلقى الفريق دفعة معنوية هائلة وذلك قبل مباراته أمام إمين يوم الأحد المقبل في بطولة الدوري الهولندي.





وقال تين هاج بعد توقيعه على عقد جديد حتى عام 2023 في تصريحات للموقع الرسمي لأياكس: "نرغب في العمل على أياكس الناجح والجذاب، أعرف ما لدي هنا وأعرف الأشخاص الذين أعمل معهم، وأعرف أيضا كيف يمكننا أخذ الخطوة المقبلة مع الفريق، أنا سعيد هنا".





وكان تين هاج قاد أياكس إلى الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا موسم 2018 / 2019، حينما تلقى الفريق خسارة مؤلمة أمام توتنهام الإنجليزي.





كما أنهى روما الإيطالي مغامرة أياكس في بطولة الدوري الأوروبي من خلال دور الثمانية، لكن تين هاج أبدى حرصه على إعادة تأسيس الفريق كمنافس على المستوى القاري.





وأوضح تين هاج: "الوصول لشيء هو أمر والبقاء فيه هو أمر آخر، أياكس عاد مجددا للخارطة الدولية".





وأضاف: "حصلنا على التقدير الذي نستحقه، لكننا نريد المزيد، نرغب في أن نرتقي لمستوى أعلى ونتحدى أكبر الأندية في أوروبا".





وأشار أياكس إلى أن تين هاج تلقى عروض جادة من أندية أخرى، كما أن مارك أوفر مارس مدير الكرة أبدى سعادته بتمديد عقد تين هاج الذي كان من المفترض نهايته في يونيو 2022.





وقال أوفر مارس جناح أرسنال الإنجليزي السابق: "أعتقد أنه من الهام جدا بالنسبة لإيريك أن يرى ما يمكن فعله مع الفريق، وأنه لايزال هناك مجال للتحسن".