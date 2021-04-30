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سولسكاير يكشف تفاصيل تجديد نجم الفريق تعاقده مع مانشستر بوناتيد

الجمعة 30/أبريل/2021 - 07:40 م
بوابة الفجر
وكالات
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قال أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، إنه سيفعل كل ما في وسعه لإقناع المهاجم إدينسون كافاني بالاستمرار مع الفريق لموسم آخر.

وأحرز مهاجم أوروجواي هدفين وصنع 2 آخرين وحصل على ركلة جزاء، ليقلب يونايتد تأخره 2-1 إلى فوز 6-2 على روما، في ذهاب الدور قبل النهائي بالدوري الأوروبي، أمس الخميس.

وانضم كافاني في أكتوبر الماضي إلى يونايتد لمدة مواسم واحد مع إمكانية التمديد لعام آخر، لكنه ما زال مترددا في البقاء في أولد ترافورد.

وقال أولي جونار سولسكاير :"أنا سعيد به. يمكن رؤية الفارق الذي يصنعه عندما يعمل على لياقته البدنية. إنه يعلم أنني أود استمراره لعام آخر".

ويستضيف مانشستر يونايتد، صاحب المركز الثاني في الدوري برصيد 67 نقطة من 33 مباراة، غريمه ليفربول الأحد المقبل.

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