وفاة سيدة متأثرة بالكورونا في مستشفي العريش



توفيت سيدة في العقد الخامس من عمرها في مستشفى العريش العام، اليوم الجمعة، وذلك متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد ليصل عدد حالات الوفاة بشمال سيناء إلى 149 حالة منذ بداية جائحة كورونا.



ومن جانبه قال الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، إنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة، خلال عمليات الغُسل والتكفين بمعرفة إدارة الطب الوقائي والإدارة الصحية، بجانب دفن الحالة المتوفاة في مقابر مدينة العريش، بحضور عدد قليل من أفراد أسرتها.



وقال الدكتور طارق شوكة، إن حالة الوفاة لسيدة تبلغ من العمر 41 عامًا، من مدينة العريش، وتوفيت داخل قسم العزل في مستشفى العريش العام متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا علي اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة الي تعقيم أقسام المستشفي بشكل مستمر وخاصة الاماكن التي يتردد عليها المواطنين.

