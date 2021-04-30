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تحرير 182 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة بالفيوم

الجمعة 30/أبريل/2021 - 06:08 م
بوابة الفجر
ريهام على
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واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الفيوم جولاتها الميدانية المستمرة، لمتابعة إلتزام المطاعم والمقاهي والمحال التجارية، بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكد من إلتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، وكذا الإلتزام بالمواعيد الصيفية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف ذلك، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم بمتابعة تطبيق كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن المحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، قاد مساء أمس حملة مكبرة بمركز يوسف الصديق رافقه خلالها المحاسب كمال سلومة رئيس المدينة، للتأكد من إلتزام المواطنين والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية بالإجراءات الوقائية والاحترازية، والمواعيد الصيفية المقررة، فضلًا عن التأكد من إلتزام سائقي سيارات الأجرة والنقل الجماعي وكذا الركاب بارتداء الكمامات، ومتابعة أعمال النظافة والإشغالات بقرى المركز، لافتًا إلى أن الحملة أسفرت عن غلق عدد 5 محلات لمخالفة الإجراءات الإحترازية، وتحرير 40 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامات، ورفع عدد 17 إشغال متنوع، ورفع عدد 10 طن مخلفات وأتربة.

وفي السياق نفسه، قاد الأستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، مساء أمس حملة مكبرة، شملت أحياء الجون وشرق وغرب المدينة، وقرية كفور النيل، للتأكد من إلتزام المواطنين والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية بالإجراءات الوقائية والاحترازية، والمواعيد الصيفية المقررة، وأسفرت عن غلق عدد 4 مقاهٍ لتقديمها الشيشة لروادها.

وفي مركز سنورس قاد المهندس محمود هاشم رئيس المدينة، حملة مكبرة بالتعاون مع قوات الشرطة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية بالمقاهى والمطاعم والمحال التجارية ووسائل المواصلات، وكذا رفع الإشغالات من حرم الطرق العامة لتيسير حركة المرور والسير، والتأكد من غلق الورش فى المواعيد المحددة، شملت شوارع مدينة سنورس، وقرية فيديمين، وأسفرت الحملة عن غلق مقهيين بالمدينة، ومقهي ثالث بقرية فيديمين وتم تشميعها بالشمع الأحمر لمخالفة الإجراءات الإحترازية وتقديم الشيشة للمواطنين المترددين عليها، كما تم رفع 50 إشغال طريق متنوع، وتحرير عدد 15 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة.

أما في مركز أبشواي، شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة الأستاذ مراد مسعود حملة مكبرة مساء أمس، شملت شوارع مجلس المدينة، والمحكمة الشرعية، وشارع الجمهورية، وشرق السكة الحديد، ومناطق المحلات التجارية وقري المركز، لمتابعة إلتزام المحلات بمواعيد الغلق المحددة وكذا إلتزام المطاعم والمقاهي والمخابز بالإجراءات الوقائية والإحترازية وارتداء الكمامات، وحظر تداول الشيشة بين رواد المقاهي، كما تم تحرير 11 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة.

وفي مركز إطسا قاد الأستاذ خالد فراج رئيس المركز، حملة مكبرة مساء أمس، بالتعاون مع قوات الشرطة، وذلك لمتابعة مدى إلتزام أصحاب المطاعم والمقاهي والمحال التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية التى وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، والتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد الغلق والفتح المقررة، والتأكد من ارتداء العاملين، والمواطنين للكمامات، شملت الجولة شوارع مدينة إطسا، وقري دفنو، وقلهانة، وقلمشاة، وعزب مفتاح، وبريك، وحجز دفنو، وأسفرت الحملات عن تحرير عدد 96 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة، ورفع عدد 15 إشغال متنوع.

وفي مركز طامية قاد الأستاذ ياسر جمعة رئيس المركز، حمله ليلية مساء أمس، بالتنسيق قسم شرطة طامية، للمرور علي المقاهي والكافيهات والقاعات والمحال التجارية، للتأكد من إلتزامها بتطبيق الإجراءات الإحترازية، ومواعيد الفتح والغلق المقررة، وأسفرت الحملة عن غلق 3 مقاه بمعصرة صاوى وعزبة مينا وقرية الروضة، لتقديمها الشيشة لروادها، كما تم غلق وتشميع ورشتين نجارة بقرية معصرة صاوي، وغلق وتشميع ورشتين أخريين بقرية سرسنا، لمخالفة مواعيد الغلق، وغلق عدد 6 ورش أخري لمخالفتها الإجراءات القانونية، كما تم رفع عدد 32 إشغال طريق، وتحرير عدد 20 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامات.
تحرير 182 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة بالفيوم
تحرير 182 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة بالفيوم
تحرير 182 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة بالفيوم
تحرير 182 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة بالفيوم
تحرير 182 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة بالفيوم
تحرير 182 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة بالفيوم
تحرير 182 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة بالفيوم
تحرير 182 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة بالفيوم
تحرير 182 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة بالفيوم
تحرير 182 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة بالفيوم
تحرير 182 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة بالفيوم
تحرير 182 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة بالفيوم
تحرير 182 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة بالفيوم
تحرير 182 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة بالفيوم
تحرير 182 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة بالفيوم
تحرير 182 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة بالفيوم

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