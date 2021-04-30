



تعرف على موعد صرف معاشات شهر مايو 2021 من ماكينات البنك وخدمة فوري





تستعد جميع البنوك ومكاتب البريد المنتشرة على كافة مستوى الجمهورية، لبدء صرف معاشات شهر مايو 2021 من ماكينات البنك وخدمة فوري.





صرف معاشات شهر مايو 2021 من ماكينات البنوك وخدمة فورى

من جهتها، أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنها أنهت كل استعدادتها لصرف المعاشات، بداية من غدا السبت الموافق 1 مايو 2021، وتم تحويل جميع الحسابات الخاصة بأصحاب المعاشات على البنوك ومكاتب البريد استعدادا لبدء صرف معاشات شهر مايو 2021 من ماكينات البنك وخدمة فورى والبريد.





وأضافت الهيئة، أنه يمكن لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلي أو كارت «ميزة» مهما كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف معاشات شهر مايو 2021 من ماكينات البنك وخدمة فورى، والمقدر عددها بـ12 ألف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية، اعتبارا من الغد الموافق 1 مايو 2021، لنحو 10 ملايين و500 ألف صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة 18 مليار جنيه.





إغلاق كل منافذ الصرف الخاصة بالتأمينات

وشدد مصدر مسؤول بالهيئة القومية للتأمينات، على أنه تم إغلاق كل منافذ الصرف الخاصة بالتأمينات، ومن يحمل بطاقات الصراف الآلي يستطيع الصرف من أي ماكينة صراف آلي، أو من خلال مكاتب البريد في حالة تحويل معاشه على هيئة البريد.





تغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار

وأكد محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، أنه أصدر تعليمات لجميع مديري وموظفي فروع بنك ناصر، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار.





تفعيل خدمة فوري للمدفوعات الإلكترونية

ولفت عشماوي، إلى تفعيل خدمة فوري للمدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية لصرف الرواتب والمعاشات المحولة على بنك ناصر الاجتماعى، من أجل تخفيف التزاحم داخل فروع البنك وعلى ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، من أجل الحد من التزاحم والتكدس والتجمعات.



