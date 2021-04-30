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كارتيرون يبدأ في التصفية ويستبعد هذا الثنائي من تشكيل الزمالك

الجمعة 30/أبريل/2021 - 07:40 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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اتخذ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، قرار نهائي يتعلق بتعديلات على التشكيل الأساسي للفريق خلال المباريات المقبلة.


ويتلخص قرار كارتيرون في استبعاد بعض الأسماء ج بسبب تراجع مستواهم على رأسهم حمزة المثلوثي الظهير الأيمن الذي لم يثبت فرصته خلال المباريات التي شارك فيها، بجانب عبدالله جمعة الذي ظهر بمستوى متراجع خلال مباراة المقاولون العرب، إلى جانب الاستعانة بسيف الجزيري في المباريات المقبلة.

وتعادل الزمالك بالأمس مع فريق المقاولون العرب بهدفين لكل فريق ولا يزال يحتل الصدارة برصيد 40 نقطة وبفارق أربعة نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني. 

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