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القليوبية تسجل 6 وفيات خلال 24 ساعة و17 إصابة جديدة

الجمعة 30/أبريل/2021 - 06:18 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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سجلت محافظة القليوبية 6 حالات وفاة بمضاعفات فيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية بينهم سيدتين، حيث وصل إجمالي الوفيات جراء فيروس كورونا بالمحافظة منذ بداية الجائحة وحتى الأن 1347 حالة من إجمالي إصابات 15824 إصابة سجلتها المحافظة منذ بداية الجائحة وحتى الأن.

وبحسب بيانات وزارة الصحة فإن مستشفى عزل قها سجل حالتي وفاة فيما سجل كلا من كفر شكر المركزي، وبنها التعليمي وناصر العام وأبو المنجا المركزي حالة وفاة لكل منهم، فيما حققت 8 مستشفيات أخرى تتبع منظومة عزل وعلاج مصابي كورونا صفر وفيات.

وكشفت البيانات، أن المتوفين هم: "س.س" 75 عاما من كفر شكر، و"ش.م" 60 عاما من بنها، و"ف.ع" 72 عاما من طوخ، و"م.ف" 49 عاما من طوخ، و"ن.ع" 41 عاما غرب شبرا، و"م.غ" 71 عاما من قرية كفر الولجا كفر شكر

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